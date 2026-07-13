Corriere dello Sport: “Genoa, Traoré a un passo. Cagliari insiste per Maldini e Fazzini”

Il mercato di Serie A continua a entrare nel vivo con diverse operazioni ormai in dirittura d’arrivo. Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport fa il punto sulle trattative che coinvolgono Genoa, Cagliari, Como, Lecce e Venezia, tra colpi in chiusura e nuovi obiettivi per rinforzare le rispettive rose.

Secondo quanto riportato da Eleonora Trotta per il Corriere dello Sport, il Genoa ha ormai definito anche gli ultimi dettagli per l’arrivo di Hamed Junior Traoré dal Marsiglia. L’operazione verrà conclusa con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato intorno ai 10 milioni di euro. Il centrocampista ivoriano è un profilo particolarmente gradito a Daniele De Rossi, che lo segue e lo apprezza da diversi anni.





Il club rossoblù non si ferma qui e continua a lavorare per Artem Dovbyk, considerato il primo obiettivo per l’attacco. Come evidenzia Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, il Genoa punta sulla volontà dell’attaccante ucraino di rilanciarsi dopo la difficile stagione vissuta alla Roma, anche se resta da individuare la formula giusta per convincere il club giallorosso.

Il Cagliari continua invece a essere tra le società più attive. Dopo aver raggiunto gli accordi per Jacopo Fazzini e Harry Winks, il club rossoblù lavora anche per Daniel Maldini, destinato a lasciare nuovamente l’Atalanta. L’operazione è collegata alla cessione di Gianluca Gaetano alla Dea, con i due club che stanno valutando anche il prestito dell’attaccante. Per Fazzini, inoltre, è stata trovata l’intesa con la Fiorentina sulla base di un prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro.

Come racconta ancora Eleonora Trotta sulle colonne del Corriere dello Sport, il Cagliari è impegnato anche sul fronte delle uscite. Matteo Prati è seguito da diversi club esteri, tra cui il Racing Santander, mentre Davide Veroli piace sia al Cesena sia al Südtirol.

Resta vivo anche l’interesse internazionale per Armand Laurienté del Sassuolo, anche se il Besiktas ha ormai trovato l’accordo con Leandro Trossard per un’operazione da circa 20 milioni di euro.

Sul fronte Lecce, il Corum insiste per Antonino Gallo dopo aver già acquistato Ylber Ramadani. Le parti continuano a trattare nonostante la distanza economica ancora esistente.

Come sottolinea Eleonora Trotta sul Corriere dello Sport, Mattia Liberali sosterrà le visite mediche con il Como prima della firma di un contratto quinquennale. Il club lariano continua inoltre a trattare con il Galatasaray per il difensore Davinson Sanchez, individuato come rinforzo prioritario per il reparto arretrato.

Chiude il quadro il Venezia, che ha ufficializzato il rinnovo di Giovanni Stroppa fino al 2029. Per affrontare il ritorno in Serie A, il tecnico potrà contare anche sul nuovo acquisto Akor Adams, attaccante arrivato dal Siviglia per rinforzare il reparto offensivo.