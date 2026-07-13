Giornale di Sicilia: “Quei nodi da sciogliere in fretta per sbloccare il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 13, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (117) inzaghi

Il Palermo ha iniziato il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena con l’obiettivo di gettare le basi per una stagione che si preannuncia lunga e impegnativa. Come sottolinea Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, il lavoro estivo rappresenta il momento chiave per costruire la condizione atletica necessaria ad affrontare una Serie B che si annuncia ancora una volta estremamente competitiva, senza partite dall’esito scontato.

Secondo Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, oltre alla preparazione fisica prende forma anche il laboratorio tattico di Filippo Inzaghi. Le prime indicazioni confermano la volontà del tecnico di puntare sul 4-2-3-1, sistema di gioco già studiato nelle ultime gare della scorsa stagione. L’obiettivo è proporre un Palermo più propositivo e votato al gioco, pur sapendo che servirà tempo per trovare il giusto equilibrio. Il lavoro in ritiro sarà determinante per permettere alla squadra di assimilare i nuovi principi tattici.


Come evidenzia ancora Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, sullo sfondo resta il mercato. La rosa non è ancora completa e Inzaghi attende gli ultimi rinforzi richiesti alla società. Il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare per consegnare al tecnico una squadra il più possibile vicina alle sue esigenze, ma le trattative restano complesse anche per la concorrenza degli altri club e per la necessità di definire prima alcune operazioni in uscita.

Per Luigi Butera sul Giornale di Sicilia, proprio le cessioni rappresentano uno dei principali fattori che stanno rallentando il mercato rosanero. Alcune situazioni dovranno essere chiarite prima di procedere con nuovi investimenti e, in questo senso, il ritiro sarà decisivo anche per valutare diversi elementi della rosa. Sotto osservazione restano soprattutto Emmanuel Gyasi e Jérémie Le Douaron, reduci da una stagione al di sotto delle aspettative. Sarà Filippo Inzaghi, dopo averli valutati quotidianamente in Val Gardena, a decidere se confermarli nel progetto tecnico oppure dare il via libera a eventuali operazioni di mercato.

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