Giornale di Sicilia: “Palermo, i nuovi innesti si prendono subito la scena”

Il primo giorno di lavoro del Palermo a Santa Cristina ha acceso i riflettori soprattutto sui nuovi acquisti. Come racconta Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, Nahuel Estevez, Tommaso Cassandro e Hernani hanno sostenuto il loro primo allenamento in maglia rosanero, iniziando il percorso di inserimento nel gruppo guidato da Filippo Inzaghi. La società punta sui tre innesti per alzare immediatamente il livello della rosa in vista della nuova stagione.

Secondo Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, la mattinata è stata dedicata al lavoro individuale in palestra, mentre nel pomeriggio i tre nuovi arrivati si sono allenati con il resto della squadra sul terreno di gioco del centro sportivo Mulin da Coi, davanti a una cinquantina di tifosi. È stata anche la prima occasione per vedere all’opera il 4-2-3-1 di Inzaghi, che ha schierato due formazioni speculari utilizzando Vasic e Le Douaron da esterni offensivi, Augello e Avena sulla corsia sinistra, con Pohjanpalo e Anghileri impiegati come centravanti. Segre, ancora in fase di recupero dopo l’infortunio rimediato nella semifinale playoff contro il Catanzaro, ha svolto soltanto una parte della seduta con il gruppo.





Come evidenzia ancora Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, l’inserimento dei nuovi è stato facilitato anche dai rapporti già esistenti. Hernani aveva già condiviso esperienze con Estevez al Parma, con Inzaghi e Pierozzi alla Reggina e con Bani al Genoa. L’argentino Estevez ha ritrovato Gyasi, suo ex compagno allo Spezia, mentre Cassandro ha conosciuto il gruppo dopo aver affrontato il Palermo nei playoff con la maglia del Catanzaro. Proprio Hernani è stato tra i più disponibili con i tifosi al termine della seduta, concedendosi per autografi e selfie.

Per Alessandro Arena sul Giornale di Sicilia, tutti e tre gli acquisti arrivano da una stagione positiva. Hernani è stato uno dei leader del Monza, Estevez ha rappresentato uno dei punti di forza del Parma nella corsa salvezza, mentre Cassandro si è messo in evidenza con il Catanzaro sfiorando la promozione in Serie A. Durante il ritiro saranno chiamati a conquistare spazio nelle gerarchie, contendendo una maglia ai protagonisti della passata stagione: Hernani a Palumbo, Estevez a Segre e Cassandro a Pierozzi. Inzaghi sfrutterà le amichevoli estive per valutare diverse soluzioni tattiche e definire progressivamente l’undici titolare.