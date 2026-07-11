TMW: “Palermo, si lavora allo scambio Moreo-Le Douaron col Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (13) le douaron

Il Palermo e il Pisa lavorano a un possibile scambio di attaccanti. Secondo quanto riportato da Alessio Alaimo di TuttoMercatoWeb, i due club stanno discutendo un’operazione che coinvolgerebbe Stefano Moreo e Jérémy Le Douaron.

Moreo, che ha già vestito la maglia rosanero in passato, potrebbe così fare ritorno in Sicilia, mentre Le Douaron potrebbe intraprendere una nuova avventura con il club nerazzurro. Al momento si tratta di una trattativa in fase di sviluppo, con i contatti tra le parti che proseguono per valutare la fattibilità dello scambio.


Nei prossimi giorni potrebbero arrivare ulteriori aggiornamenti su un’operazione che, se dovesse concretizzarsi, rappresenterebbe uno dei movimenti più interessanti di questa fase del calciomercato.

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