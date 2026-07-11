Palermo, “A chi appartieni”: da lunedi le info sulla Campagna Abbonamenti 2026/27
Il Palermo accende l’entusiasmo dei tifosi in vista della nuova stagione. Attraverso i propri canali social, il club rosanero ha svelato il claim della campagna abbonamenti 2026/27: “A chi appartieni”, uno slogan che richiama il forte legame tra la squadra, la città e i suoi sostenitori.
Il messaggio si inserisce nel nuovo percorso di branding presentato dalla società, con l’obiettivo di rafforzare il senso di identità e appartenenza che da sempre caratterizza il popolo rosanero.
Il messaggio del club
Ad accompagnare l’immagine della campagna, il Palermo ha pubblicato un messaggio dal forte valore simbolico:
“Quante volte l’abbiamo sentita da piccoli questa domanda? Ma qui non c’è nessun punto interrogativo: la risposta la conosciamo già, ed è sempre la stessa. Ci vediamo lunedì.”
Parole che puntano a coinvolgere emotivamente i tifosi e a ribadire il profondo legame con i colori rosanero.