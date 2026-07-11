Palermo, “A chi appartieni”: da lunedi le info sulla Campagna Abbonamenti 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Immagine

Il Palermo accende l’entusiasmo dei tifosi in vista della nuova stagione. Attraverso i propri canali social, il club rosanero ha svelato il claim della campagna abbonamenti 2026/27: “A chi appartieni”, uno slogan che richiama il forte legame tra la squadra, la città e i suoi sostenitori.

Il messaggio si inserisce nel nuovo percorso di branding presentato dalla società, con l’obiettivo di rafforzare il senso di identità e appartenenza che da sempre caratterizza il popolo rosanero.


Il messaggio del club

Ad accompagnare l’immagine della campagna, il Palermo ha pubblicato un messaggio dal forte valore simbolico:

“Quante volte l’abbiamo sentita da piccoli questa domanda? Ma qui non c’è nessun punto interrogativo: la risposta la conosciamo già, ed è sempre la stessa. Ci vediamo lunedì.”

Parole che puntano a coinvolgere emotivamente i tifosi e a ribadire il profondo legame con i colori rosanero.

Altre notizie

2e19c491-7007-4c9a-9471-f1670a3d6115

Ritiro Palermo, primo allenamento: prove di forza in palestra e portieri in campo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (42) vasic

Palermo, Vasic verso l’addio: il Südtirol accelera, restano vive le piste Sampdoria e Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
6a11fd792d28f.r_d.1571-803-2419

Gazzetta dello Sport: “La nuova Italia cresce. Cocchi per il Palermo?”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
manna-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Il Napoli pensa alle cessioni. Palermo insiste per Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
images

Tuttosport: “Serie B, il Pisa accelera per Correia. Il Palermo stringe per Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Screenshot 2026-07-11 073342

Repubblica: “Rosanero in ritiro. Da oggi si fa sul serio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (16) magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro rebus frenano il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (135) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Tutti a Santa Cristina, Inzaghi apre il suo laboratorio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
858693f848

Corriere dello Sport: “Semplici: «Il Palermo è la squadra da battere»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Catanzaro Palermo 3-0 Playoff Serie B (1) inzaghi

Corriere dello Sport: “Palermo, Trimboli resta nel mirino. Inzaghi: «Non vedo l’ora di ripartire»”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
csm_Emanuele_Rao_57be1326e5

Corriere dello Sport: “Palermo, stretta Rao. E c’è Kamate”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
HM5DP0xXcAASH2k

Luvumbo torna al Maiorca: «Qui ho sentito amore e sostegno. Non ho esitato a tornare»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026

Ultimissime

Immagine

Palermo, “A chi appartieni”: da lunedi le info sulla Campagna Abbonamenti 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
744597698_2527632204332701_7902621122032731236_n

Ufficiale, Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro: contratto biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
745829405_18335260678281756_2202621393449393973_n

Ufficiale, Paulo Azzi torna al Modena: contratto fino al 2028 con opzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Immagine

Il Sudafrica piange Jaylen Adams: morto a 25 anni dopo il Mondiale 2026

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Screenshot 2026-07-11 134943

Catanzaro, pronto l’arrivo di Salvano in prestito dal Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026