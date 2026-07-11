Pescara, Merola verso l’addio: Catania e Catanzaro si sfidano

Il futuro di Davide Merola potrebbe essere lontano da Pescara. L’attaccante classe 2000 è tra i giocatori in uscita dal club abruzzese e nelle ultime ore si è acceso il duello di mercato tra Catania e Catanzaro, entrambe interessate ad assicurarsi le sue prestazioni.

Il Catania prepara l’affondo

Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb, il Catania starebbe lavorando concretamente all’operazione. L’idea del club rossazzurro sarebbe quella di presentare al Pescara una proposta che includa un conguaglio economico e il cartellino di Bruzzaniti, così da trovare la formula giusta per convincere la società biancazzurra.





I contatti tra le parti potrebbero intensificarsi nei prossimi giorni.

Gorgone spinge per il Catanzaro

La concorrenza, però, è rappresentata dal Catanzaro. Il nuovo allenatore giallorosso Giorgio Gorgone conosce bene Merola, avendolo allenato durante la sua esperienza sulla panchina del Pescara, e lo avrebbe indicato come uno dei profili ideali per rinforzare il reparto offensivo.

Il tecnico sarebbe favorevole a un nuovo ricongiungimento con il fantasista, considerato un elemento importante per il suo progetto tecnico.

Duello aperto sul mercato

Al momento non è stata ancora presa una decisione definitiva, ma l’interesse di Catania e Catanzaro conferma come Merola sia uno dei nomi più caldi di questa fase del mercato.

Le prossime settimane saranno decisive per capire quale sarà la destinazione dell’attaccante, destinato a essere uno dei protagonisti delle trattative estive.