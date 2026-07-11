Pisa, nessuno scambio Moreo-Caso con il Modena: i nerazzurri blindano l’attaccante

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Nessuno scambio tra Pisa e Modena. Nelle ultime ore si erano diffuse indiscrezioni su una possibile operazione che avrebbe coinvolto Stefano Moreo e Giuseppe Caso, ma le voci non trovano conferme.

Secondo quanto riportato da SestaPorta.News, tra i due club non è mai stata avviata una trattativa e lo scambio sarebbe privo di fondamento.


Caso resta al Modena

A smentire ulteriormente l’ipotesi contribuisce anche la situazione di Giuseppe Caso. L’attaccante, infatti, ha recentemente rinnovato il proprio contratto con il Modena, confermando la volontà del club emiliano di puntare su di lui anche per il futuro.

Di conseguenza, il suo nome non è mai stato realmente preso in considerazione dal Pisa per un’eventuale operazione di mercato.

Il Pisa fa muro per Moreo

Anche sul fronte Stefano Moreo la posizione del Pisa appare molto chiara. La società nerazzurra considera l’attaccante un elemento centrale del progetto tecnico e non intende privarsene, soprattutto per evitare di rinforzare una diretta concorrente nella corsa agli obiettivi stagionali.

Nelle ultime settimane il Palermo ha manifestato interesse per il centravanti, ma il club toscano non sembra disposto ad aprire alla cessione.

Solo un’offerta dalla Serie A potrebbe cambiare lo scenario

L’unica ipotesi che potrebbe portare a una partenza di Moreo sarebbe l’arrivo di una proposta particolarmente importante da parte di un club di Serie A.

Al momento, però, questa possibilità appare remota e la permanenza dell’attaccante all’ombra della Torre resta l’opzione più concreta, con il Pisa deciso a ripartire da uno dei suoi uomini più rappresentativi.

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