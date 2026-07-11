Ufficiale, il Verona punta sul futuro: arriva Salvatore Cerbone dal Casarano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Immagine

L’Hellas Verona mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Il club gialloblù ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Salvatore Cerbone, proveniente dal Casarano. Il classe 2007 ha firmato un contratto che lo legherà alla società scaligera fino al 30 giugno 2030.

L’operazione conferma la volontà del Verona di investire sui giovani talenti italiani in vista delle prossime stagioni.


Il comunicato del club

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali dell’Hellas Verona:

“Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito a titolo definitivo da Casarano Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante italiano Salvatore Cerbone, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2030.”

La società ha inoltre dato il benvenuto al giovane attaccante, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia gialloblù.

Chi è Salvatore Cerbone

Nato a Napoli il 22 ottobre 2007, Cerbone è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, dove si è messo in evidenza con la formazione Primavera. Nella stagione 2024/25 ha disputato il campionato Primavera 2, totalizzando 18 presenze, 4 reti e un assist.

Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte del calcio professionistico.

L’esperienza al Casarano

Nell’estate del 2025 il passaggio al Casarano, in Serie C, gli ha consentito di confrontarsi con il calcio dei grandi. Nella sua prima stagione tra i professionisti ha collezionato 31 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di Serie C, mettendo a segno 3 gol e fornendo 2 assist.

Ora per Cerbone si apre una nuova sfida con l’Hellas Verona, che punta a valorizzarne la crescita e il potenziale nel proprio progetto tecnico.

Altre notizie

palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Pisa, nessuno scambio Moreo-Caso con il Modena: i nerazzurri blindano l’attaccante

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
744597698_2527632204332701_7902621122032731236_n

Ufficiale, Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro: contratto biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
745829405_18335260678281756_2202621393449393973_n

Ufficiale, Paulo Azzi torna al Modena: contratto fino al 2028 con opzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Screenshot 2026-07-11 134943

Catanzaro, pronto l’arrivo di Salvano in prestito dal Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Screenshot

Hellas Verona, Baroni si presenta: «Vogliamo essere protagonisti e fare qualcosa di importante»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
4b2a936103969e7a0e34b112401aa3e6-70292-oooz0000

Empoli, vicino l’arrivo di Caccavo in prestito dal Bologna

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (42) vasic

Palermo, Vasic verso l’addio: il Südtirol accelera, restano vive le piste Sampdoria e Frosinone

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
media

Hellas Verona, UFFICIALE: per la porta arriva Leali

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
6a11fd792d28f.r_d.1571-803-2419

Gazzetta dello Sport: “La nuova Italia cresce. Cocchi per il Palermo?”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
manna-lapresse-ilovepalermocalcio.com

Gazzetta dello Sport: “Il Napoli pensa alle cessioni. Palermo insiste per Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
images

Tuttosport: “Serie B, il Pisa accelera per Correia. Il Palermo stringe per Rao”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
palermo empoli 3-2 (16) magnani

Giornale di Sicilia: “Palermo, quattro rebus frenano il mercato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026

Ultimissime

Immagine

Ufficiale, il Verona punta sul futuro: arriva Salvatore Cerbone dal Casarano

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Pisa, nessuno scambio Moreo-Caso con il Modena: i nerazzurri blindano l’attaccante

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Immagine

Palermo, “A chi appartieni”: da lunedì le info sulla Campagna Abbonamenti 2026/27

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
744597698_2527632204332701_7902621122032731236_n

Ufficiale, Giorgio Gorgone è il nuovo allenatore del Catanzaro: contratto biennale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
745829405_18335260678281756_2202621393449393973_n

Ufficiale, Paulo Azzi torna al Modena: contratto fino al 2028 con opzione

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026