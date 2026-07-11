Ufficiale, il Verona punta sul futuro: arriva Salvatore Cerbone dal Casarano

L’Hellas Verona mette a segno un nuovo colpo in prospettiva. Il club gialloblù ha annunciato l’acquisto a titolo definitivo dell’attaccante Salvatore Cerbone, proveniente dal Casarano. Il classe 2007 ha firmato un contratto che lo legherà alla società scaligera fino al 30 giugno 2030.

L’operazione conferma la volontà del Verona di investire sui giovani talenti italiani in vista delle prossime stagioni.





Il comunicato del club

L’annuncio è arrivato attraverso i canali ufficiali dell’Hellas Verona:

“Hellas Verona FC rende noto di aver acquisito a titolo definitivo da Casarano Calcio le prestazioni sportive dell’attaccante italiano Salvatore Cerbone, che ha firmato un contratto con il Club gialloblù fino al 30 giugno 2030.”

La società ha inoltre dato il benvenuto al giovane attaccante, augurandogli un percorso ricco di soddisfazioni con la maglia gialloblù.

Chi è Salvatore Cerbone

Nato a Napoli il 22 ottobre 2007, Cerbone è cresciuto nel settore giovanile dell’Ascoli, dove si è messo in evidenza con la formazione Primavera. Nella stagione 2024/25 ha disputato il campionato Primavera 2, totalizzando 18 presenze, 4 reti e un assist.

Le sue prestazioni gli hanno aperto le porte del calcio professionistico.

L’esperienza al Casarano

Nell’estate del 2025 il passaggio al Casarano, in Serie C, gli ha consentito di confrontarsi con il calcio dei grandi. Nella sua prima stagione tra i professionisti ha collezionato 31 presenze complessive tra campionato e Coppa Italia di Serie C, mettendo a segno 3 gol e fornendo 2 assist.

Ora per Cerbone si apre una nuova sfida con l’Hellas Verona, che punta a valorizzarne la crescita e il potenziale nel proprio progetto tecnico.