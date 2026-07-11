Catanzaro, pronto l’arrivo di Salvano in prestito dal Genoa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
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Il Catanzaro è a un passo da un nuovo innesto per il reparto arretrato. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, il club giallorosso è infatti vicino a definire l’arrivo di Daniele Salvano, difensore centrale classe 2008 di proprietà del Genoa, considerato uno dei prospetti più interessanti del settore giovanile rossoblù.

L’operazione dovrebbe essere perfezionata nel corso della settimana con la formula del prestito con diritto di riscatto. Il giocatore avrebbe già raggiunto un accordo della durata di tre anni, che diventerebbero cinque nel caso in cui il Catanzaro esercitasse il diritto di riscatto


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