Ritiro Palermo, primo allenamento: prove di forza in palestra e portieri in campo

È ufficialmente iniziato il ritiro estivo del Palermo. Dopo essersi incontrati nella giornata di ieri, i rosanero hanno oggi svolto il primo allenamento della preparazione agli ordini dello staff tecnico.

Come si apprende dalle storie Instagram del club, la seduta inaugurale si è aperta con un lavoro di forza in palestra, dedicato principalmente al potenziamento muscolare e alla preparazione atletica in vista dei carichi delle prossime settimane. Parallelamente, i portieri hanno svolto un programma specifico sul campo insieme al preparatore, iniziando a prendere confidenza con il lavoro tecnico.





Si tratta dei primi passi del nuovo Palermo. L’obiettivo dello staff è quello di costruire la migliore condizione fisica possibile per arrivare pronto ai primi appuntamenti ufficiali della stagione.