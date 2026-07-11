Ritiro Palermo, primo allenamento: prove di forza in palestra e portieri in campo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
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È ufficialmente iniziato il ritiro estivo del Palermo. Dopo essersi incontrati nella giornata di ieri, i rosanero hanno oggi svolto il primo allenamento della preparazione agli ordini dello staff tecnico.

Come si apprende dalle storie Instagram del club, la seduta inaugurale si è aperta con un lavoro di forza in palestra, dedicato principalmente al potenziamento muscolare e alla preparazione atletica in vista dei carichi delle prossime settimane. Parallelamente, i portieri hanno svolto un programma specifico sul campo insieme al preparatore, iniziando a prendere confidenza con il lavoro tecnico.


Si tratta dei primi passi del nuovo Palermo. L’obiettivo dello staff è quello di costruire la migliore condizione fisica possibile per arrivare pronto ai primi appuntamenti ufficiali della stagione.

 

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