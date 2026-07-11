Corriere dello Sport: “Palermo, stretta Rao. E c’è Kamate”

Il Palermo continua a costruire il reparto offensivo puntando anche sui giovani di prospettiva. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero sta seguendo una precisa strategia di mercato, orientata verso profili Under già pronti a incidere in Serie B.

In cima alla lista resta Emanuele Rao, esterno classe 2006 di proprietà del Napoli. L’accelerata delle ultime ore conferma la volontà del Palermo di chiudere l’operazione: il giovane talento è considerato un obiettivo concreto e, insieme a Johnsen, potrebbe comporre la coppia di esterni offensivi di sinistra nel 4-2-3-1 disegnato da Filippo Inzaghi.





Tra i nomi monitorati spunta anche Issiaka Kamate, classe 2004 dell’Inter Under 23. Al momento si tratta di un’idea, ma la dirigenza rosanero avrebbe già affrontato l’argomento con il club nerazzurro. Kamate piace per la sua duttilità: può giocare da centrocampista, trequartista e su entrambe le corsie offensive, qualità che lo rendono uno dei giovani più interessanti seguiti da diversi club di Serie B.

Per la fascia destra restano invece vive le piste che portano a Mattia Compagnon del Venezia e a Rui Modesto, rientrato all’Udinese dopo il prestito della scorsa stagione.

Il Palermo, inoltre, continua a cercare un vice Pohjanpalo. In quest’ottica saranno determinanti le valutazioni su Jérémy Le Douaron, che durante il ritiro verrà osservato sia come possibile alternativa al centravanti finlandese sia come esterno offensivo. Il francese resta tra i giocatori sotto osservazione e potrebbe anche essere sacrificato qualora il club avesse la necessità di liberare uno slot Over per fare spazio a un nuovo Under.