Corriere dello Sport: “Ederson non super le visite con lo United. Tutte le trattative del giorno in Serie A”

Il clamoroso colpo di scena del mercato riguarda Ederson. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il Manchester United ha deciso di rinunciare all’acquisto del centrocampista brasiliano dopo i nuovi controlli medici sostenuti al termine del Mondiale, facendo saltare un’operazione da circa 45 milioni di euro che era stata definita già dallo scorso mese di maggio.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, la decisione ha sorpreso l’Atalanta, che continua a ritenere il classe 1999 perfettamente integro dal punto di vista fisico. Secondo il club bergamasco non erano infatti emerse problematiche durante la competizione internazionale disputata dal giocatore, mentre i dubbi sarebbero sorti soltanto dopo gli approfondimenti richiesti dal Manchester United.





Il Corriere dello Sport riferisce inoltre che, dall’Inghilterra, filtrano indiscrezioni secondo cui i controlli avrebbero evidenziato possibili criticità a un ginocchio del centrocampista, anche se non manca chi ipotizza che il club inglese stia semplicemente valutando un profilo con caratteristiche differenti. Per l’Atalanta, però, il ritorno di Ederson apre un nuovo scenario di mercato, anche perché il contratto del brasiliano scadrà nel 2027 e la società aveva già programmato la sua cessione.

Sul fronte entrate, la Dea continua a lavorare per Kerim Alajbegovic. Il giovane talento del Bayer Leverkusen resta una priorità e i nerazzurri sono pronti a migliorare la prima offerta da 15 milioni di euro, pur senza avvicinarsi ai 30 milioni richiesti dal club tedesco.

Proseguono inoltre i dialoghi con il Cagliari nell’ambito dell’operazione che ha portato Gianluca Gaetano a Bergamo. Il focus resta su Daniel Maldini, anche se non vengono escluse alternative.

Sempre secondo il Corriere dello Sport, il Cagliari accelera anche per Harry Winks, mentre il Parma è ormai a un passo da Jacopo Fazzini della Fiorentina. Il Genoa punta invece a definire entro il weekend l’arrivo di Hamed Junior Traoré dal Marsiglia, con il Torino che continua il pressing su Pietro Comuzzo.