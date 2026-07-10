Cremonese, Barbieri nel mirino del Sassuolo

Dopo la recente retrocessione in Serie B, la Cremonese rischia di dover rinunciare ad alcuni dei suoi migliori giocatori. Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Nicolò Schira, il club grigiorosso potrebbe presto dover fare i conti con l’interesse del Sassuolo per Tommaso Barbieri

Il club neroverde ha messo gli occhi sul laterale classe 2002, reduce da una stagione positiva in Serie A con la maglia grigiorossa, e starebbe valutando un possibile affondo per rinforzare la fascia in vista della nuova stagione.



