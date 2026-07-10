Sampdoria, UFFICIALE: fatta per l’arrivo di Sinani
Arriva un nuovo rinforzo in casa Sampdoria. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club blucerchiato ha ufficializzato l’arrivo dai tedeschi del St.Pauli di Danel Sinani. Il centrocampista offensivo arriva a titolo definitivo, dopo aver firmato un contratto con scadenza 30 giugno 2028.
Questo il comunicato del club:
“L’U.C. Sampdoria comunica di aver acquisito a titolo definitivo i diritti sportivi del calciatore Danel Sinani (nato a Belgrado, Serbia, il 5 aprile 1997). Il centrocampista offensivo ha firmato un contratto con i Blucerchiati fino al 30 giugno 2028. Sinani arriva alla Sampdoria portando qualità, imprevedibilità e una vasta esperienza internazionale acquisita in diversi campionati europei. Velocità, tecnica, palleggio e una forte capacità di fornire assist ai compagni rendono Sinani un profilo di assoluto valore. In grado di giocare a centrocampo così come in attacco, arriva per mettere le proprie qualità al servizio della Sampdoria”.