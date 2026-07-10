Inzaghi è in viaggio: il tecnico del Palermo vola verso il ritiro di Santa Cristina
È iniziata ufficialmente l’avventura estiva del Palermo. A pochi minuti dalla partenza per il ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, Filippo Inzaghi ha condiviso sui propri profili social uno scatto direttamente dall’aereo, accompagnato da un messaggio che lascia trasparire tutto il suo entusiasmo.
«Tra poco si ri✈️… Non vedo l’ora», ha scritto il tecnico rosanero nella didascalia della foto pubblicata su Instagram.
Un messaggio semplice ma significativo, che anticipa l’inizio della preparazione estiva del Palermo. Da oggi Inzaghi inizierà a lavorare con il gruppo in Trentino-Alto Adige, dove la squadra resterà fino al 30 luglio per gettare le basi della stagione 2026/27.
Il tecnico avrà subito a disposizione i nuovi acquisti Hernani, Nahuel Estevez e Tommaso Cassandro, mentre il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare sul mercato per consegnargli una rosa sempre più competitiva in vista dell’assalto alla Serie A.