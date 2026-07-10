Padova, Di Mariano verso l’addio? In corso valutazioni sul futuro dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo modena 1-1 (15) di mariano

Potrebbe essere già ai titoli di coda l’avventura di Francesco Di Mariano con la maglia del Padova. Secondo quanto riportato da PadovaGoal.it, dopo appena sei mesi dal suo arrivo in biancoscudato sono in corso colloqui per individuare una soluzione alternativa, nonostante l’esterno offensivo abbia ancora due anni di contratto.

Alla base delle riflessioni ci sarebbero principalmente motivazioni tecnico-tattiche legate all’arrivo del nuovo allenatore Antonio Calabro, che starebbe valutando un assetto differente per la prossima stagione.


Al momento non sono emersi dettagli sulla possibile destinazione dell’ex Palermo, ma i contatti tra le parti sono in corso per capire se esistano le condizioni per una separazione già nel corso di questa sessione di mercato.

Altre notizie

Screenshot 2026-07-10 145039

Diario de Mallorca: “Luvumbo a un passo dal ritorno. Decisiva la volontà del giocatore, sfuma il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Serie B 2026/2027, ufficializzate le date: si parte il 22 agosto, quattro turni infrasettimanali e boxing day confermato

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
a6560b3d-5ebb-4977-b4ec-a5bd366c4ba8

Il Palermo cambia volto, presentato il nuovo progetto di branding del club: identità, appartenenza e ambizione per il futuro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Immagine

Ufficiale, Plizzari passa al Südtirol: arriva in prestito dal Venezia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo cesena 2-0 (84) rui modesto cerri

Arezzo, vicino il colpo Alberto Cerri: si punta a chiudere oggi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Immagine

Cesena, Diamanti si presenta: «Voglio una squadra che lotti su ogni pallone»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
744199015_18329549767284820_1488788221525233499_n

Ufficiale, l’Avellino cala il tris: arrivano Martinelli, Faticanti e Moruzzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo empoli 3-2 (157) fulignati

Cremonese, l’ex rosa Fulignati rinnova fino al 2028

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Immagine

Juve Stabia, colpo in attacco: arriva Nicola Patanè dall’Hellas Verona

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Sernicola-Cremonese

Benevento, nel mirino Leonardo Sernicola

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo pisa 1-2 (2) moreo rus

Tuttosport: “Palermo, il laboratorio di Inzaghi è aperto. Il mercato completerà il nuovo 4-2-3-1”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Fabio-Gerli-678x381

Gazzetta dello Sport: “Serie B, Gerli verso la Cremonese. Samp vicina a Sinani”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026

Ultimissime

palermo modena 1-1 (15) di mariano

Padova, Di Mariano verso l’addio? In corso valutazioni sul futuro dell’ex Palermo

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 145039

Diario de Mallorca: “Luvumbo a un passo dal ritorno. Decisiva la volontà del giocatore, sfuma il Palermo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Trapani, Antonini rincara la dose: «Palermo è il posto giusto per ripartire». E annuncia: «Comprerò casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Palermo Catanzaro 2-0 Logo Play (131) pallone

Serie B 2026/2027, ufficializzate le date: si parte il 22 agosto, quattro turni infrasettimanali e boxing day confermato

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
a6560b3d-5ebb-4977-b4ec-a5bd366c4ba8

Il Palermo cambia volto, presentato il nuovo progetto di branding del club: identità, appartenenza e ambizione per il futuro

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026