Padova, Di Mariano verso l’addio? In corso valutazioni sul futuro dell’ex Palermo

Potrebbe essere già ai titoli di coda l’avventura di Francesco Di Mariano con la maglia del Padova. Secondo quanto riportato da PadovaGoal.it, dopo appena sei mesi dal suo arrivo in biancoscudato sono in corso colloqui per individuare una soluzione alternativa, nonostante l’esterno offensivo abbia ancora due anni di contratto.

Alla base delle riflessioni ci sarebbero principalmente motivazioni tecnico-tattiche legate all’arrivo del nuovo allenatore Antonio Calabro, che starebbe valutando un assetto differente per la prossima stagione.





Al momento non sono emersi dettagli sulla possibile destinazione dell’ex Palermo, ma i contatti tra le parti sono in corso per capire se esistano le condizioni per una separazione già nel corso di questa sessione di mercato.