Trapani, Antonini rincara la dose: «Palermo è il posto giusto per ripartire». E annuncia: «Comprerò casa»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Antonini contro Giove del Taranto

Valerio Antonini non le manda a dire al Taranto - ILovePalermoCalcio.com (Screenshot video YouTube)

Non si placa la polemica tra Valerio Antonini e le istituzioni trapanesi. Dopo aver annunciato che il Trapani giocherà le gare interne della stagione 2026/2027 allo stadio Velodromo di Palermo, il presidente granata è tornato a far discutere con un nuovo messaggio pubblicato sui propri canali social.

Antonini ha espresso grande entusiasmo per il trasferimento nel capoluogo siciliano, elogiando la struttura che ospiterà il Trapani e lasciandosi andare anche a una rivelazione personale.


«Bellissimo il Velodromo. Completamente ristrutturato, in una città strepitosa come Palermo dove ho intenzione di comprare casa per passarci più tempo possibile», ha scritto il patron granata.

Il presidente del Trapani ha poi spiegato le motivazioni della sua scelta, lanciando una nuova frecciata alla realtà trapanese.

«Sono entusiasta perché credo che Palermo sia il luogo giusto per ripartire di slancio, sganciarsi dalla mediocrità e dalla pateticità che ho vissuto a Trapani e finalmente guardare con prospettive diverse».

Nel lungo post Antonini è tornato anche a parlare del futuro del club, lasciando intendere che sarebbero imminenti novità societarie.

«Appena potremo annunciare anche l’acquisizione del nuovo club che stiamo trattando e la vittoria nei tribunali che contano, avremo vinto».

Il messaggio si conclude con un’ulteriore provocazione rivolta ai suoi detrattori.

«Ciao ciao sfegati! Ora tornate a rosicare il pane».

Le dichiarazioni del patron granata arrivano a poche ore dall’ufficializzazione del trasferimento delle gare casalinghe del Trapani al Velodromo di Palermo e alimentano ulteriormente il clima di forte tensione con le istituzioni della città, già finite nel mirino del presidente dopo il mancato accordo per l’utilizzo dello stadio Provinciale. Contestualmente Antonini conferma di guardare con fiducia sia alla battaglia legale in corso sia alle prossime mosse societarie, mentre resta aperta anche la speranza di una riammissione del Trapani in Serie C.

Trapani, Antonini: «Giocheremo al Velodromo di Palermo». Attacco durissimo alle istituzioni trapanesi

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