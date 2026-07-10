Corriere dello Sport: “Palermo, non solo Rao. Compagnon resta nel mirino, vive le piste Rui Modesto e ala destra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Il Palermo non si ferma a Emanuele Rao. Secondo quanto riportato da Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il club rosanero continua a lavorare per completare il reparto offensivo, con l’obiettivo di regalare a Filippo Inzaghi anche un esterno destro.

Rao, infatti, rappresenterebbe una soluzione per la corsia sinistra, motivo per cui il direttore sportivo Carlo Osti prosegue la ricerca di un’ala mancina da impiegare sul versante opposto nel 4-2-3-1.


Archiviata ormai la pista che porta a Zito Luvumbo, destinato a fare ritorno al Maiorca, e sfumata quella per Tommaso Marras, sempre più vicino al Pisa, il Palermo mantiene vive diverse alternative.

Tra queste resta in primo piano Mattia Compagnon del Venezia. L’esterno offensivo continua a essere uno degli obiettivi della dirigenza rosanero, anche se sul giocatore si registra la concorrenza di Cremonese e Verona.

Non tramonta, inoltre, l’ipotesi di un ritorno di Rui Modesto. L’esterno angolano è rientrato all’Udinese dopo il mancato riscatto da parte del Palermo e, nonostante l’interesse del Levski Sofia, il club di viale del Fante continua a valutare la possibilità di riportarlo in Sicilia qualora si creassero le condizioni giuste per una nuova operazione.

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