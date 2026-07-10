Giornale di Sicilia: “Palermo, Ngonge resta un sogno. Al momento pochi margini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Ngonge

Il Palermo continua a monitorare diverse piste per rinforzare il reparto offensivo, ma non tutte appaiono allo stesso livello di fattibilità. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta molto complicata la strada che porta a Cyril Ngonge.

L’esterno offensivo del Napoli rappresenterebbe un’occasione di assoluto valore per la formazione di Filippo Inzaghi, ma al momento l’operazione viene considerata particolarmente complessa e non sembrano esserci margini concreti per arrivare alla fumata bianca.


Il quotidiano, tuttavia, sottolinea come il quadro possa cambiare con il trascorrere delle settimane di mercato, lasciando aperta la possibilità di nuovi sviluppi qualora mutassero le condizioni dell’operazione.

Sul fronte delle alternative resta invece monitorato Rui Modesto. L’esterno angolano, rientrato all’Udinese dopo il prestito della scorsa stagione, continua a essere un profilo seguito dalla dirigenza rosanero.

Altre notizie

inzaghi mirri gardini osti (23)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao a un passo. Piacciono anche Bragantini, Kamate e Compagnon”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il ritiro parte dai tre rinforzi. Inzaghi costruisce la squadra per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
ef885ec831

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Gerli alla Cremonese, Leone e Marras al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, non solo Rao. Compagnon resta nel mirino, vive le piste Rui Modesto e ala destra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 060930

Corriere dello Sport: “Palermo, sprint per Rao. Il talento del Napoli è sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 060406

Chiariello sul possibile passaggio di Rao al Palermo: «Con Inzaghi crescerà, ma io lo avrei tenuto a Napoli fino a dicembre»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
brescia

Mantova, colpo a centrocampo: in arrivo Filippo Vesentini dall’Union Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 220730

Vent’anni da Berlino, Inzaghi ricorda il trionfo del 2006: “Indelebile”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
tonoli

Monza su Tonoli, ma il Modena fa muro: richiesta da 5 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Fabio-Gerli-678x381

Cremonese, colpo a centrocampo: arriva Fabio Gerli dal Modena

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
skysports-danel-sinani-sinani_4906035

Sampdoria, colpo in attacco: fatta per Danel Sinani

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026

Ultimissime

Ngonge

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ngonge resta un sogno. Al momento pochi margini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
inzaghi mirri gardini osti (23)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao a un passo. Piacciono anche Bragantini, Kamate e Compagnon”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il ritiro parte dai tre rinforzi. Inzaghi costruisce la squadra per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
ef885ec831

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Gerli alla Cremonese, Leone e Marras al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026