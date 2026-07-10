Giornale di Sicilia: “Palermo, Ngonge resta un sogno. Al momento pochi margini”
Il Palermo continua a monitorare diverse piste per rinforzare il reparto offensivo, ma non tutte appaiono allo stesso livello di fattibilità. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta molto complicata la strada che porta a Cyril Ngonge.
L’esterno offensivo del Napoli rappresenterebbe un’occasione di assoluto valore per la formazione di Filippo Inzaghi, ma al momento l’operazione viene considerata particolarmente complessa e non sembrano esserci margini concreti per arrivare alla fumata bianca.
Il quotidiano, tuttavia, sottolinea come il quadro possa cambiare con il trascorrere delle settimane di mercato, lasciando aperta la possibilità di nuovi sviluppi qualora mutassero le condizioni dell’operazione.
Sul fronte delle alternative resta invece monitorato Rui Modesto. L’esterno angolano, rientrato all’Udinese dopo il prestito della scorsa stagione, continua a essere un profilo seguito dalla dirigenza rosanero.