Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao a un passo. Piacciono anche Bragantini, Kamate e Compagnon”

Il Palermo continua a lavorare sul mercato con l’obiettivo di rinforzare le corsie offensive. Secondo quanto riportato da Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, la strategia del club rosanero è chiara: puntare su esterni giovani, di prospettiva ma già pronti per la Serie B.

In cima alla lista resta Emanuele Rao. L’esterno offensivo classe 2006, rientrato al Napoli dopo il prestito al Bari, è il profilo che convince maggiormente la dirigenza rosanero. Secondo il quotidiano, nelle prossime ore potrebbero registrarsi sviluppi importanti: filtra grande fiducia e l’intesa tra le parti sarebbe ormai vicina.





Per la corsia opposta, invece, il Palermo segue con attenzione Davide Bragantini del Mantova. L’esterno classe 2003 piace molto e la trattativa potrebbe entrare nel vivo a breve.

Tra i profili monitorati figura anche Issiaka Kamate, mancino classe 2004 di proprietà dell’Inter. Il giovane può essere impiegato sia da centrocampista offensivo sia, soprattutto, da esterno destro, caratteristica che lo rende particolarmente interessante per il progetto tecnico di Filippo Inzaghi.

Resta infine vivo l’interesse per Mattia Compagnon del Venezia. Pur essendo considerato leggermente più esperto rispetto agli altri candidati, il classe 2001 continua a essere apprezzato dalla dirigenza rosanero e i contatti tra i club proseguono.