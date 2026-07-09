Monza su Tonoli, ma il Modena fa muro: richiesta da 5 milioni

Il futuro di Daniel Tonoli continua a tenere banco sul mercato. Il difensore del Modena è seguito da diversi club, tra cui Inter, Atalanta e Genoa in Serie A, senza dimenticare Verona e Palermo in Serie B. Nelle ultime ore, però, si sarebbe inserito anche il Monza.

Secondo quanto riportato da ParlandoDiSport.it, nel corso dei colloqui per il ritorno di Paulo Azzi al Modena, ormai vicino alla definizione, il club brianzolo avrebbe chiesto informazioni anche per Tonoli.

La risposta del Modena, però, avrebbe raffreddato l’interesse: la valutazione del difensore è di 5 milioni di euro, una cifra ritenuta al momento troppo elevata dal Monza. Nonostante ciò, i contatti tra le società restano aperti, anche perché sul tavolo delle trattative c’è pure il nome del difensore Luca Ravanelli.



