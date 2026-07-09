Serie B, il calendario 2026/27 sarà presentato il 22 luglio al Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
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La Lega Serie B ha ufficializzato la sede della presentazione del calendario della stagione 2026/27, la 95ª edizione del campionato cadetto. L’evento si svolgerà mercoledì 22 luglio alle ore 18 nello storico Teatro dei Filarmonici di Ascoli Piceno, con l’organizzazione della Lega Serie B, del Comune di Ascoli e dell’Ascoli Calcio 1898.

Nel suggestivo teatro marchigiano saranno svelate tutte le giornate del prossimo campionato e il cammino delle 20 squadre protagoniste della Serie BKT 2026/27. La cerimonia sarà trasmessa dai broadcaster ufficiali del torneo e attraverso i canali social della Lega Serie B.


Il Teatro dei Filarmonici rappresenta uno dei simboli della città. Costruito tra il 1829 e il 1831 e inaugurato nel 1832, è caratterizzato dalla classica pianta a ferro di cavallo e da una capienza di 280 posti. Al suo interno conserva pregiati stucchi ornamentali, decorazioni a cassettoni e le sculture di Giorgio Paci. Dopo essere stato ceduto al Comune nel 1994, è stato restituito alla città nel 2018 al termine di un importante intervento di restauro.

In occasione della presentazione del calendario, la Lega Serie B ha previsto anche una serie di iniziative per valorizzare il territorio ascolano. Nel corso della giornata saranno infatti organizzati tour guidati dedicati agli ospiti dell’evento, con un percorso tra i luoghi più rappresentativi del centro storico.

L’itinerario partirà da Piazza del Popolo, cuore della città, per poi toccare Piazza Arringo con la Cattedrale di Sant’Emidio, fino a concludersi tra il Forte Malatesta e il suggestivo Ponte di Cecco, offrendo ai partecipanti l’opportunità di conoscere da vicino uno dei centri storici più affascinanti d’Italia.

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