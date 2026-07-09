Carrarese, UFFICIALE: arriva Guercio in prestito dal Ślask Wroclaw
La Carrarese mette a segno un colpo importante per la difesa. Attraverso un comunicato sui propri canali, il club toscano ha ufficializzato il ritorno di Tommaso Guercio. Il difensore, classe 2005, arriva con la formula del prestito, dopo aver disputato già la seconda parte della scorsa stagione con la maglia gialloblù.
Questo il comunicato del club:
“Carrarese Calcio 1908 è lieta di annunciare di aver raggiunto un accordo con la società Ślask Wroclaw per l’acquisizione a titolo temporaneo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Tommaso Guercio, che si legherà al club apuano sino al 30 giugno 2027.
Il difensore, classe 2005, vanta le caratteristiche tipiche del difensore moderno: versatilità tattica, velocità e una struttura fisica imponente. Il calciatore Italo-polacco, cresciuto calcisticamente nel settore giovanile dell’Inter, allenato, fra gli altri, da mister Chivu, torna a vestire azzurro dopo gli ultimi 6 mesi già trascorsi sotto le Apuane.
Bentornato a Carrara, Tommaso”