Palermo, nessun inserimento per Marras: l’esterno ad un passo dal Pisa

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
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Nessun colpo di scena per il Palermo sul fronte Tommaso Marras. Nonostante le voci circolate nelle ultime ore, i rosanero non hanno effettuato alcun inserimento nella trattativa che ha portato l’esterno offensivo al Pisa.

Secondo quanto riferito dal giornalista Luca Cerchione, il Pisa ha definito l’acquisto di Marras dal Mantova a titolo definitivo per una cifra di 2,8 milioni di euro. Il calciatore firmerà un contratto di quattro anni con un ingaggio da 260 mila euro netti a stagione.


Sfuma dunque un profilo accostato anche al Palermo, con il club rosanero che continuerà a valutare altre soluzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

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