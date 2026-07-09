Conference403, il 21 settembre l’R STAR Palermo Football Meeting: cambia la location

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
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Una nuova location per un evento tutto nuovo e ripensato nel suo format. Conference403 sbarca nella sede ufficiale di Mercedes Benz per l’R Star Palermo Football Meeting. L’appuntamento è previsto per il 21 settembre e nei prossimi giorni verrà reso noto l’elenco completo dei relatori. Hanno già confermato la loro presenza esponenti di spicco nel mondo del calcio quali Pantaleo Corvino, Giorgio Perinetti, Mario Giuffredi, Francesco Facchinetti e l’ex portiere di Palermo e Juventus, Fernando Rubinho.
Grazie ai partner dell’iniziativa, tra cui Hio Sushi Lab, Le Antiche Mura, Trattoria Da Piero – Mondello e Santoro Bistrot, saranno presenti dei corner food durante l’evento. Inoltre chi si registrerà all’evento dalla prossima settimana, quando partiranno le iscrizioni, potrà godere di una giornata di mare al Solemar Club di Lungomare Cristoforo Colombo a metà prezzo.

In occasione dell’R Star Palermo Football Meeting non mancherà un momento di leggerezza con Lupetto che allieterà il pubblico durante la pausa. E tante altre novità che verranno annunciate la prossima settimana sui canali di Conference403 insieme al link per potersi registrare e vivere una giornata indimenticabile.


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