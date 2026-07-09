Rui Modesto, spunta il Levski Sofia: il Palermo osserva l’evolversi della situazione

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allenamento palermo playoff semifinale (82) ranocchia rui modesto

Il futuro di Rui Modesto è ancora tutto da scrivere. L’esterno angolano, rientrato all’Udinese dopo il prestito della scorsa stagione al Palermo, è destinato a lasciare nuovamente il club friulano nel corso di questa sessione di mercato.

Tra le possibili destinazioni resta viva anche l’ipotesi di un ritorno in rosanero, con il Palermo che continua a monitorare la situazione del classe 1999, apprezzato da Filippo Inzaghi per la sua duttilità e la capacità di ricoprire più ruoli sulle corsie esterne.


Nelle ultime ore, però, si registra anche un interesse proveniente dall’estero. Il Levski Sofia, infatti, avrebbe avviato i primi contatti per valutare la possibilità di impostare una trattativa con l’Udinese sulla base di un trasferimento in prestito.

Il futuro di Rui Modesto resta quindi aperto, con il Palermo che continua a seguire gli sviluppi, ma dovrà fare i conti anche con la concorrenza del club bulgaro.

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