Palermo: si raffreddano le piste Vicenza e Padova per Vasic

Si allontana definitivamente l’ipotesi Vicenza per Aljosa Vasic. Secondo quanto riportato da Trivenetogoal, il centrocampista non vestirà la maglia biancorossa e partirà regolarmente per il ritiro estivo con il Palermo, in attesa di capire quale sarà il suo futuro in questa finestra di calciomercato.

Sempre secondo la stessa fonte, anche la pista che porta al Padova, accostato più volte al giocatore nelle ultime settimane, si è notevolmente raffreddata. Al momento, infatti, le possibilità di un ritorno in biancoscudato sarebbero vicine allo zero.





Vasic resta dunque in attesa della soluzione migliore per il prosieguo della sua carriera, con i prossimi giorni che potrebbero rivelarsi decisivi. Nel frattempo, il Vicenza avrebbe già iniziato a valutare profili alternativi per rinforzare il centrocampo: piacciono molto Zeroli e Dalla Vecchia, mentre tra i nomi più graditi figura anche Valoti, anche se le richieste economiche per il suo cartellino sono attualmente considerate troppo elevate.