Repubblica: “Mercato, trattativa avanzata per Rao. Nel mirino resta anche Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 075900

Il Palermo continua a muoversi sul mercato per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, ma alcune piste sembrano allontanarsi. Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, l’asse con il Mantova rischia di raffreddarsi dopo gli sviluppi delle ultime ore.

I rosanero, infatti, vedono sfumare gli obiettivi Tommaso Marras, ormai destinato al Pisa, e Davide Bragantini, considerato attualmente incedibile dal club lombardo. Resta invece vivo l’interesse per Simone Trimboli, che continua a essere uno dei principali obiettivi per il centrocampo. Dopo il rifiuto del Mantova all’offerta da un milione di euro della Cremonese, il Palermo potrebbe provare a inserirsi con decisione nei prossimi giorni.


Per quanto riguarda gli esterni offensivi, proseguono i contatti con il Napoli per Emanuele Rao. Il giovane classe 2006 sarà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro di Dimaro, ma l’elevata concorrenza nel reparto offensivo azzurro potrebbe favorire una sua partenza in prestito. I dialoghi tra Palermo e Napoli continuano e filtrano segnali positivi.

L’alternativa principale resta Mattia Compagnon del Venezia, profilo che continua a piacere alla dirigenza rosanero. Sullo sfondo rimangono anche Rui Modesto, seguito però anche dal Levski Sofia, mentre si raffredda la pista che porta allo svedese Pontus Almqvist, destinato a rimanere al Parma.

In mediana, tramontata l’ipotesi Niklas Pyyhtia, vicino al Sudtirol, il Palermo segue con attenzione Issiaka Kamate dell’Inter Under 23. Il centrocampista piace per la sua versatilità, anche se il Padova è attualmente in forte pressing.

Per la corsia sinistra, infine, restano monitorati Stefano Di Mario dell’Entella, sul quale c’è anche l’interesse di Cagliari e Venezia, e Andrea Bozzolan, reduce dall’esperienza alla Reggiana e considerato un profilo di prospettiva già pronto per la Serie B.

Altre notizie

palermo padova 1-0 (57) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta il primo obiettivo per il centrocampo. Corona verso l’Entella”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Ngonge

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ngonge resta un sogno. Al momento pochi margini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
inzaghi mirri gardini osti (23)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao a un passo. Piacciono anche Bragantini, Kamate e Compagnon”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il ritiro parte dai tre rinforzi. Inzaghi costruisce la squadra per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
ef885ec831

Corriere dello Sport: “Serie A, tutte le trattative del giorno”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo modena 1-1 (117) pallone

Corriere dello Sport: “Serie B, tutte le trattative del giorno: Gerli alla Cremonese, Leone e Marras al Pisa”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo bari serie b 2-0 (137) osti

Corriere dello Sport: “Palermo, non solo Rao. Compagnon resta nel mirino, vive le piste Rui Modesto e ala destra”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 060930

Corriere dello Sport: “Palermo, sprint per Rao. Il talento del Napoli è sempre più vicino”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 060406

Chiariello sul possibile passaggio di Rao al Palermo: «Con Inzaghi crescerà, ma io lo avrei tenuto a Napoli fino a dicembre»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
brescia

Mantova, colpo a centrocampo: in arrivo Filippo Vesentini dall’Union Brescia

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
Screenshot 2026-07-09 220730

Vent’anni da Berlino, Inzaghi ricorda il trionfo del 2006: “Indelebile”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026
tonoli

Monza su Tonoli, ma il Modena fa muro: richiesta da 5 milioni

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 9, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-10 075900

Repubblica: “Mercato, trattativa avanzata per Rao. Nel mirino resta anche Trimboli”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
palermo padova 1-0 (57) corona

Giornale di Sicilia: “Palermo, Trimboli resta il primo obiettivo per il centrocampo. Corona verso l’Entella”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Ngonge

Giornale di Sicilia: “Palermo, Ngonge resta un sogno. Al momento pochi margini”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
inzaghi mirri gardini osti (23)

Giornale di Sicilia: “Palermo, Rao a un passo. Piacciono anche Bragantini, Kamate e Compagnon”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Palermo Avellino 2-0 (106) inzaghi

Giornale di Sicilia: “Palermo, il ritiro parte dai tre rinforzi. Inzaghi costruisce la squadra per la Serie A”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026