Repubblica: “Mercato, trattativa avanzata per Rao. Nel mirino resta anche Trimboli”

Il Palermo continua a muoversi sul mercato per completare la rosa a disposizione di Filippo Inzaghi, ma alcune piste sembrano allontanarsi. Secondo quanto riportato da Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, l’asse con il Mantova rischia di raffreddarsi dopo gli sviluppi delle ultime ore.

I rosanero, infatti, vedono sfumare gli obiettivi Tommaso Marras, ormai destinato al Pisa, e Davide Bragantini, considerato attualmente incedibile dal club lombardo. Resta invece vivo l’interesse per Simone Trimboli, che continua a essere uno dei principali obiettivi per il centrocampo. Dopo il rifiuto del Mantova all’offerta da un milione di euro della Cremonese, il Palermo potrebbe provare a inserirsi con decisione nei prossimi giorni.





Per quanto riguarda gli esterni offensivi, proseguono i contatti con il Napoli per Emanuele Rao. Il giovane classe 2006 sarà valutato da Massimiliano Allegri durante il ritiro di Dimaro, ma l’elevata concorrenza nel reparto offensivo azzurro potrebbe favorire una sua partenza in prestito. I dialoghi tra Palermo e Napoli continuano e filtrano segnali positivi.

L’alternativa principale resta Mattia Compagnon del Venezia, profilo che continua a piacere alla dirigenza rosanero. Sullo sfondo rimangono anche Rui Modesto, seguito però anche dal Levski Sofia, mentre si raffredda la pista che porta allo svedese Pontus Almqvist, destinato a rimanere al Parma.

In mediana, tramontata l’ipotesi Niklas Pyyhtia, vicino al Sudtirol, il Palermo segue con attenzione Issiaka Kamate dell’Inter Under 23. Il centrocampista piace per la sua versatilità, anche se il Padova è attualmente in forte pressing.

Per la corsia sinistra, infine, restano monitorati Stefano Di Mario dell’Entella, sul quale c’è anche l’interesse di Cagliari e Venezia, e Andrea Bozzolan, reduce dall’esperienza alla Reggiana e considerato un profilo di prospettiva già pronto per la Serie B.