Gazzetta dello Sport: “Empoli, il fondo americano è vicino: trattativa in fase avanzata”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
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L’Empoli potrebbe presto voltare pagina sul fronte societario. Dopo oltre trent’anni di gestione della famiglia Corsi, il club toscano è vicino all’ingresso di un fondo americano. Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, è in corso una trattativa in fase avanzata con un investitore con sede a New York.

La stessa società ha confermato l’esistenza dei negoziati attraverso un comunicato ufficiale, spiegando di aver sottoscritto un accordo di esclusiva con il fondo statunitense. L’obiettivo è chiudere l’operazione entro l’estate, definendo sia l’entità dell’investimento sia il nuovo assetto societario.


Come evidenzia la Gazzetta dello Sport, l’ipotesi più concreta è quella della cessione della quota di maggioranza del club, mentre resta da stabilire quale sarà il ruolo futuro di Fabrizio Corsi e della figlia Rebecca, vicepresidente e amministratore delegato dell’Empoli, recentemente eletta anche nel Consiglio Direttivo della Lega Serie B. La loro esperienza potrebbe rappresentare un valore aggiunto anche nella nuova governance.

La ricerca di nuovi investitori nasce dalla necessità di garantire continuità e sviluppo a un modello societario che negli ultimi anni ha dovuto fare i conti con un calcio sempre più esigente dal punto di vista economico. L’Empoli dispone già di un patrimonio infrastrutturale importante, con il centro sportivo di Monteboro di proprietà e un progetto di riqualificazione dello stadio in attesa dell’approvazione definitiva. L’ingresso di nuovi capitali potrebbe accelerare entrambi i percorsi.

La Gazzetta dello Sport ricorda inoltre come il club sia stato costretto, entro la chiusura del bilancio al 30 giugno, a cedere all’Atalanta i giovani Oliviero e Perillo per circa quattro milioni di euro complessivi, una scelta dettata dalle esigenze economiche e che difficilmente sarebbe stata presa in un contesto finanziario più solido.

Sul campo, intanto, lunedì inizierà la preparazione agli ordini del nuovo tecnico Guido Pagliuca. Il mercato resta però condizionato dalla situazione societaria: la priorità è rappresentata dalle cessioni di almeno due tra Guarino, Elia, Shpendi e Popov, con quest’ultimo attualmente impegnato all’Europeo Under 19. Un eventuale closing con il fondo americano potrebbe però modificare anche le strategie di mercato dell’Empoli.

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