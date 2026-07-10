SkySport: “Definito il passaggio di Luvumbo in prestito al Maiorca”
Si chiude definitivamente la pista che avrebbe potuto portare Zito Luvumbo al Palermo. L’esterno offensivo angolano, accostato nelle scorse settimane anche al club rosanero, è pronto a proseguire la sua carriera in Spagna.
Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Cagliari ha definito il trasferimento del classe 2002 al Maiorca. L’operazione si concretizzerà con la formula del prestito con diritto di riscatto, che diventerà obbligo al verificarsi di determinate condizioni.
Per Luvumbo si tratta di un ritorno nel club spagnolo, dove aveva già militato nella seconda parte della scorsa stagione, lasciando buone impressioni. Con questo trasferimento si chiude quindi una delle ipotesi di mercato che avevano coinvolto anche il Palermo, costretto ora a virare su altri profili per rinforzare il proprio attacco.