Mondiale 2026: 1-1 tra Spagna e Belgio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
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Si chiude la prima frazione di gioco tra Spagna e Belgio, gara valida per i quarti di finale del Mondiale 2026. Un primo tempo intenso ed equilibrato, nel quale è emersa tutta l’importanza della posta in palio: le due nazionali si sono affrontate a viso aperto, rispondendo colpo su colpo.

Buon avvio da parte degli iberici, che tengono in mano il pallino del gioco. Il primo vero pericolo arriva al 21′, quando Yamal recupera un pallone sulla trequarti, si accentra e lascia partire un destro a giro diretto verso il palo lontano, con la conclusione che termina di poco a lato.


Il vantaggio delle Furie Rosse si concretizza al 30′: Yamal dialoga sulla fascia con Porro, che arriva sul fondo e serve un preciso cross arretrato per Dani Olmo. Il centrocampista calcia di prima intenzione, trovando la pronta risposta di Courtois, ma sulla respinta è il più lesto di tutti Fabian Ruiz, che insacca da pochi passi firmando l’1-0

Il Belgio però reagisce e poco dopo trova il gol del pareggio: azione che si sviluppa sull’out di destra con Castagne che crossa in area di rigore. Sul pallone si avventa De Ketelaere che di testa firma il pareggio. Un match ancora tutto da giocare, che deciderà chi affronterà la Francia nella prima semifinale del Mondiale 2026.

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