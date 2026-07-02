Cavani saluta il Boca Juniors: «Una delle più grandi tristezze della mia carriera»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 2, 2026
cavani

Si chiude l’avventura di Edinson Cavani con il Boca Juniors. L’attaccante uruguaiano ha salutato il club argentino con una lunga e toccante lettera pubblicata sul proprio profilo X, ripercorrendo le emozioni vissute dal suo arrivo nel 2023 fino agli ultimi mesi, segnati da difficoltà che gli hanno impedito di aiutare la squadra come avrebbe voluto.

L’ex centravanti del Palermo ha spiegato di non essersi mai pentito della scelta di vestire la maglia degli Xeneizes.


«Ciao a tutti. È arrivato il momento di dirvi alcune cose che ho scoperto e sentito durante questi anni. La prima è che non mi pentirò mai della decisione presa nel 2023, quando ho firmato per realizzare il desiderio che avevo di giocare qui».

Cavani ha poi raccontato il legame creato con il mondo Boca.

«Quando ho iniziato a conoscere questo famoso mondo Boca, ho sentito che quello stile di vita mi dava ancora più motivi per prepararmi e dare il 100% in ogni partita. Il percorso è iniziato in modo magico, vivendo momenti in cui avrei voluto che il tempo si fermasse per continuare a godermeli».

L’attaccante ha ricordato anche i momenti più complicati vissuti nell’ultima parte della sua esperienza.

«Poi sono arrivati momenti difficili, che non avrei mai immaginato di vivere e che mi hanno allontanato dalla possibilità di lasciare il segno in questo immenso club. Oggi mi trovo ad affrontare una situazione che non pensavo sarebbe stata così difficile, arrivando addirittura a non avere nemmeno la possibilità di competere insieme ai miei compagni».

L’uruguaiano non ha nascosto il dolore provato.

«È una delle più grandi tristezze che abbia vissuto nella mia carriera e che mi ha tenuto lontano dal campo in quest’ultimo periodo».

Nonostante tutto, Cavani ha ribadito che l’affetto ricevuto dal Boca e dalla sua gente resterà indelebile.

«Questo non rovinerà ciò che io e la mia famiglia abbiamo vissuto in tutto questo tempo. Come mi ha insegnato un allenatore, il percorso è la ricompensa. E il nostro percorso è stato bellissimo».

Infine il saluto ai tifosi e a tutte le persone che hanno fatto parte della sua esperienza argentina.

«Oggi quel famoso mondo Boca ha sei tifosi in più che augureranno sempre il meglio al Boca. Ringrazio tutte le persone che mi hanno permesso di realizzare il sogno di giocare qui, la Curva 12, tutti i tifosi e chi ogni giorno ha lavorato al nostro fianco, dalla lavanderia alla cucina. Non smetterò mai di augurarvi il meglio e di seguirvi ovunque io sia. Un abbraccio fortissimo a tutti».

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