Mondiali, Francia-Spagna sarà l’ultima telecronaca di Bizzotto: finale affidata a Rimedio e Adani

La semifinale tra Francia e Spagna, in programma questa sera alle 21 al Dallas Stadium di Arlington, non metterà in palio soltanto un posto nella finale del Mondiale. Sarà infatti anche l’ultima telecronaca iridata di Stefano Bizzotto, storico volto della Rai alla sua nona Coppa del Mondo.

Bizzotto racconterà il big match tra la Francia di Kylian Mbappé e la Spagna di Lamine Yamal insieme ad Andrea Stramaccioni, chiudendo così il proprio percorso nella competizione.





Per la seconda semifinale tra Argentina e Inghilterra, in programma mercoledì 15 luglio, la Rai ha invece designato la coppia composta da Alberto Rimedio e Lele Adani, che sarà impegnata anche nella finale di domenica 19 luglio a New York.

La finale per il terzo e quarto posto, in programma sabato 18 luglio a Miami, sarà invece affidata a Luca De Capitani e German Denis.

Nel corso del torneo, la coppia Bizzotto-Stramaccioni ha raccolto numerosi apprezzamenti da parte del pubblico grazie all’equilibrio tra lo stile sobrio del telecronista e le approfondite analisi tattiche dell’ex allenatore.

Francia-Spagna rappresenterà così non solo una delle sfide più attese del Mondiale, ma anche l’ultima telecronaca iridata di Stefano Bizzotto, prima di lasciare il testimone a Rimedio e Adani, scelti dalla Rai per raccontare la seconda semifinale e l’atto conclusivo della competizione.