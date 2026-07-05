Mondiale 2026, Balogun graziato dalla FIFA: squalifica sospesa, ci sarà contro il Belgio

Colpo di scena ai Mondiali 2026: Folarin Balogun sarà regolarmente a disposizione degli Stati Uniti per l’ottavo di finale contro il Belgio. La FIFA ha infatti deciso di sospendere con la condizionale la giornata di squalifica inflitta all’attaccante dopo l’espulsione rimediata nella sfida contro la Bosnia ed Erzegovina.

La decisione è stata presa in applicazione dell’articolo 27 del Codice Disciplinare FIFA, che consente di sospendere l’esecuzione di una sanzione disciplinare durante un periodo di prova. Balogun potrà quindi scendere in campo e sconterà la giornata di stop solo in caso di una futura infrazione della stessa natura.





Il provvedimento ha però sollevato diverse polemiche. Secondo quanto riportato da TUTTOmercatoWEB, si tratterebbe della prima volta che questa norma viene applicata durante una fase finale del Mondiale e la scelta è arrivata senza un ricorso ufficiale della federazione statunitense. La vicenda ha inoltre riacceso le discussioni sul rapporto tra il presidente della FIFA, Gianni Infantino, e il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, Paese organizzatore della competizione.