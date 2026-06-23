Mondiale 2026, pokerissimo del Portogallo: Uzbekistan battuto 5-0
Si conclude il match del Mondiale 2026 tra Portogallo e Uzbekistan. Un incontro ricco di gol ed emozioni, dominato dagli uomini Martinez che si sono imposti con il risultato di 5-0 portando a casa i tre punti.
Partono forte i portoghesi, che al 6′ si portano subito in vantaggio: cross in mezzo di Cancelo, Cristiano Ronaldo attacca il primo palo, brucia di destro Nematov e sblocca il risultato. Il Portogallo continua il suo forcing e al 17′ trova il raddoppio con forte tiro di Nuno Mendes che si insacca alla destra di Nematov. Nel finale di tempo c’è spazio anche per il terzo gol, firmando nuovamente da Cristiano Ronaldo.
Nella ripresa la musica non cambia. L’Uzbekistan continua a soffrire le avanzate degli uomini di Martinez, che al 60′ trovano la rete del 4-0 grazie all’autogol di Nematov. Chiude il match Leao, che va a segno quattro minuti dopo il suo ingresso in campo.