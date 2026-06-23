Di Marzio: “Palermo, domani la chiusura per Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
di-marzio

Il Palermo è ormai a un passo da Hernani. Nelle ultime ore il club rosanero avrebbe infatti accelerato in maniera decisiva per assicurarsi il centrocampista brasiliano, individuato come rinforzo per la mediana in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa sarebbe ormai in fase di definizione dopo i contatti intensificati nella giornata di ieri. Reduce dall’ultima esperienza in Serie B con il AC Monza, Hernani ha collezionato 18 presenze e realizzato 5 reti nel corso della stagione appena conclusa.


Altre notizie

images

Empoli, si avvicina l’addio di Stefanelli: primi contatti con Fracchiolla

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
moncini

Vicenza, Moncini si avvicina: incontro entro il weekend per chiudere

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo padova 1-0 (26) vasic

Il Giornale di Vicenza: “Zamuner su Vasic, il Palermo valuta il futuro del centrocampista”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo mantova 2-2 (55) possanzini

Di Marzio: “Sudtirol, scelto Possanzini: da definire soltanto le ultime formalità”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
infortunio-aebischer-massima-cautela-cosi-si-allontana-il-suo-ritorno-a-bologna

Aebischer lascia il Pisa: anche il Genoa si inserisce nella corsa al centrocampista

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
inzaghi

Palermo, il programma completo delle amichevoli in Trentino-Alto Adige: info biglietti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
palermo pescara 5-0 (168) desplanches

Il Mattino: “Derby di mercato tra Avellino e Benevento: nel mirino c’è Desplanches”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Palermo Juve Stabia 2-2 (84) rigore leone joronen segreokoro

Modena e Pisa su Leone: il centrocampista lascerà la Juve Stabia a parametro zero

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
faticanti

Avellino scatenato: doppio colpo dalla Juventus, definiti gli arrivi di Pecorino e Faticanti

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Siatounis

Benevento: è fatta per Antonis Siatounis

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
ROMANO

Il Messaggero: “Roma, Romano può partire: Palermo e Bologna sulle tracce del talento giallorosso”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
pedullà

Pedullà: “Romano tra Serie A e Palermo, i rosanero valutano l’investimento sul cartellino”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026

Ultimissime

di-marzio

Di Marzio: “Palermo, domani la chiusura per Hernani”

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
images

Empoli, si avvicina l’addio di Stefanelli: primi contatti con Fracchiolla

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
728196146_2083655709171168_216310871095618745_n

Miccoli chiude il cerchio: «Palermo merita la Serie A». Emozione e solidarietà alla presentazione della Legends Game

Katia Virzì Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 165901

Partinicaudace, Filippi torna a casa: l’ex Palermo guiderà i neroverdi in Eccellenza

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
Screenshot 2026-06-23 160639

Ross Barkley si allena a Taormina: il centrocampista dell’Aston Villa sceglie il Bacigalupo durante le vacanze

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026