Di Marzio: “Palermo, domani la chiusura per Hernani”

Il Palermo è ormai a un passo da Hernani. Nelle ultime ore il club rosanero avrebbe infatti accelerato in maniera decisiva per assicurarsi il centrocampista brasiliano, individuato come rinforzo per la mediana in vista della prossima stagione.

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, la trattativa sarebbe ormai in fase di definizione dopo i contatti intensificati nella giornata di ieri. Reduce dall’ultima esperienza in Serie B con il AC Monza, Hernani ha collezionato 18 presenze e realizzato 5 reti nel corso della stagione appena conclusa.



