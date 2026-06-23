Empoli, si avvicina l’addio di Stefanelli: primi contatti con Fracchiolla

Redazione Ilovepalermocalcio Giugno 23, 2026
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L’esperienza di Stefano Stefanelli con l’Empoli FC sembra ormai giunta ai titoli di coda dopo pochi mesi. Il direttore sportivo sarebbe infatti vicino a trasferirsi alla SS Juve Stabia. Qualora l’operazione dovesse andare in porto, il club toscano sarebbe chiamato a individuare un nuovo responsabile dell’area sportiva per impostare la programmazione della prossima stagione

Sono già stati avviati i primi contatti per individuare il nuovo profilo. Secondo quanto riportato da TuttoMercatoWeb.com, tra i nomi maggiormente accreditati figura quello di Domenico Fracchiolla, reduce dall’esperienza alla Reggiana. Un confronto tra le parti sarebbe previsto nei prossimi giorni.


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