Finale Mondiale 2026, nessun gol dopo 90 minuti: Spagna e Argentina ai supplementari

La finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina resta senza reti anche al termine dei tempi regolamentari. Dopo lo 0-0 maturato nel primo tempo, il risultato non cambia nella ripresa e saranno i supplementari a decidere la squadra campione del mondo.

Nel secondo tempo è stata la Spagna a prendere in mano il controllo della gara, creando numerose occasioni da gol. Grande protagonista Emiliano Martínez, autore di una serie di interventi decisivi sui tentativi di Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Ferran Torres, mantenendo inviolata la porta argentina.





L’Albiceleste, invece, ha faticato a rendersi pericolosa in attacco, limitandosi soprattutto a difendere e a contenere le iniziative della Roja. Emblematica la statistica dei tiri in porta, che recita 8-0 in favore della Spagna.

Dopo 90 minuti combattuti ma senza reti, il direttore di gara Slavko Vinčić ha decretato la fine dei tempi regolamentari: serviranno i supplementari per assegnare il titolo mondiale.