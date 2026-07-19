Finale Mondiale 2026, nessun gol dopo 90 minuti: Spagna e Argentina ai supplementari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-19 143214

La finale del Mondiale 2026 tra Spagna e Argentina resta senza reti anche al termine dei tempi regolamentari. Dopo lo 0-0 maturato nel primo tempo, il risultato non cambia nella ripresa e saranno i supplementari a decidere la squadra campione del mondo.

Nel secondo tempo è stata la Spagna a prendere in mano il controllo della gara, creando numerose occasioni da gol. Grande protagonista Emiliano Martínez, autore di una serie di interventi decisivi sui tentativi di Dani Olmo, Pedri, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte e Ferran Torres, mantenendo inviolata la porta argentina.


L’Albiceleste, invece, ha faticato a rendersi pericolosa in attacco, limitandosi soprattutto a difendere e a contenere le iniziative della Roja. Emblematica la statistica dei tiri in porta, che recita 8-0 in favore della Spagna.

Dopo 90 minuti combattuti ma senza reti, il direttore di gara Slavko Vinčić ha decretato la fine dei tempi regolamentari: serviranno i supplementari per assegnare il titolo mondiale.

Altre notizie

mondiali

Finale Mondiale 2026: pari senza reti all’intervallo tra Spagna e Argentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-19 092517

Pastore: «L’Argentina ha cuore e mentalità. Palermo? Spero possa tornare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-14 223804

Mondiale 2026: la Spagna batte 2-0 la Francia e conquista la finale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
Screenshot 2026-07-14 215354

Mondiale 2026: Spagna avanti 1-0 sulla Francia dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
1751900042415_bizzotto

Mondiali, Francia-Spagna sarà l’ultima telecronaca di Bizzotto: finale affidata a Rimedio e Adani

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 14, 2026
AFP_9ME6VD-kY7H-U3290203750407it-656x492@Corriere-Web-Sezioni

Il padre di Haaland protesta dopo l’eliminazione: «Norvegia derubata, due errori arbitrali decisivi»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 12, 2026
Immagine

Il Sudafrica piange Jaylen Adams: morto a 25 anni dopo il Mondiale 2026

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 11, 2026
Screenshot 2026-07-10 230228

Mondiale 2026: la Spagna batte il Belgio 2-1 e vola in semifinale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
Screenshot 2026-07-10 214210

Mondiale 2026: 1-1 tra Spagna e Belgio dopo i primi 45

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 10, 2026
argentina

Mondiale 2026: l’Argentina ribalta l’Egitto e vola ai quarti

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 7, 2026
Screenshot 2026-07-06 230539

Mondiale 2026: la Spagna batte 1-0 il Portogallo e vola ai quarti di finale

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026
Giovanni-Malagò-1280x720-1

Malagò sulla squalifica sospesa a Balogun: «Decisione dal sapore politico»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 6, 2026

Ultimissime

Screenshot 2026-07-19 143214

Finale Mondiale 2026, nessun gol dopo 90 minuti: Spagna e Argentina ai supplementari

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
mondiali

Finale Mondiale 2026: pari senza reti all’intervallo tra Spagna e Argentina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
WhatsApp Image 2026-07-19 at 11.55.07

Ritiro Palermo: il report della seduta mattutina. Domani parla Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-19 130450

Vicenza, Bari in pressing per Della Morte: c’è anche il Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
lovato

Padova, vicino il colpo Lovato: accordo in chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026