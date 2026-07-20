Palermo, Pierozzi: «La concorrenza interna fa bene. Voglio farmi trovare sempre pronto»

Dal ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, Niccolò Pierozzi ha parlato anche dell’intensità della preparazione estiva, della competizione all’interno della rosa e della possibile sfida contro il fratello nel corso della stagione.

Il difensore rosanero ha sottolineato il lavoro svolto dalla squadra in questi primi giorni di ritiro: «È un ritiro tosto, ma le temperature ci stanno aiutando. Riusciamo a lavorare molto bene, anche senza palla. Ci stiamo impegnando al massimo: adesso dobbiamo mettere benzina nelle gambe, mentre la brillantezza arriverà più avanti».





Pierozzi si è poi soffermato sulla concorrenza nel reparto, considerandola uno stimolo per migliorarsi: «La concorrenza interna fa bene, perché non ti puoi adagiare. L’obiettivo è giocarle tutte, ma ci sono più possibilità e starà a me dimostrare di meritare di scendere in campo. Io do sempre il massimo e spero di farmi trovare sempre pronto».

Infine, un passaggio dedicato al fratello, attualmente al Benevento, con cui potrebbe incrociarsi durante la stagione: «Mio fratello ha un contratto con il Benevento e sicuramente ci vedremo. La sfida c’è, perché nessuno vuole perdere, e non vedo l’ora di misurarmi con lui».