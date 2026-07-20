Palermo, Pierozzi: «La concorrenza interna fa bene. Voglio farmi trovare sempre pronto»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
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Dal ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, Niccolò Pierozzi ha parlato anche dell’intensità della preparazione estiva, della competizione all’interno della rosa e della possibile sfida contro il fratello nel corso della stagione.

Il difensore rosanero ha sottolineato il lavoro svolto dalla squadra in questi primi giorni di ritiro: «È un ritiro tosto, ma le temperature ci stanno aiutando. Riusciamo a lavorare molto bene, anche senza palla. Ci stiamo impegnando al massimo: adesso dobbiamo mettere benzina nelle gambe, mentre la brillantezza arriverà più avanti».


Pierozzi si è poi soffermato sulla concorrenza nel reparto, considerandola uno stimolo per migliorarsi: «La concorrenza interna fa bene, perché non ti puoi adagiare. L’obiettivo è giocarle tutte, ma ci sono più possibilità e starà a me dimostrare di meritare di scendere in campo. Io do sempre il massimo e spero di farmi trovare sempre pronto».

Infine, un passaggio dedicato al fratello, attualmente al Benevento, con cui potrebbe incrociarsi durante la stagione: «Mio fratello ha un contratto con il Benevento e sicuramente ci vedremo. La sfida c’è, perché nessuno vuole perdere, e non vedo l’ora di misurarmi con lui».

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