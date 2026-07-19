Ritiro Palermo: il report della seduta mattutina. Domani parla Pierozzi
È ripresa questa mattina al centro sportivo di Mulin da Coi la preparazione del Palermo agli ordini di Filippo Inzaghi.
Dopo l’amichevole disputata contro l’Ingolstadt, i rosanero hanno svolto una seduta dedicata al recupero, lavorando esclusivamente in palestra.
Per la giornata di domani è in programma un nuovo allenamento mattutino. Al termine della seduta, il difensore Niccolò Pierozzi incontrerà i giornalisti in conferenza stampa.