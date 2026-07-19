Ritiro Palermo: il report della seduta mattutina. Domani parla Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
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È ripresa questa mattina al centro sportivo di Mulin da Coi la preparazione del Palermo agli ordini di Filippo Inzaghi.

Dopo l’amichevole disputata contro l’Ingolstadt, i rosanero hanno svolto una seduta dedicata al recupero, lavorando esclusivamente in palestra.

Per la giornata di domani è in programma un nuovo allenamento mattutino. Al termine della seduta, il difensore Niccolò Pierozzi incontrerà i giornalisti in conferenza stampa.


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