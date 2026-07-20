Giornale di Sicilia: “Affare Bozzolan in chiusura, poi caccia al big per la trequarti”

Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa da consegnare a Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo aver definito l’arrivo del portiere Mattia Fortin, la dirigenza rosanero ha spostato l’attenzione sugli altri reparti, con l’obiettivo di costruire un organico completo e competitivo in vista dell’inizio del campionato.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, una delle priorità assolute riguarda l’acquisto di un esterno offensivo mancino. Il direttore sportivo Carlo Osti è alla ricerca di un giocatore capace di partire largo, puntare l’uomo con continuità, creare superiorità numerica e aggiungere imprevedibilità alla manovra offensiva. Al momento il club mantiene il massimo riserbo sull’identità del profilo individuato, valutando contemporaneamente più soluzioni senza restringere il campo a un solo nome. Tra i calciatori monitorati resta Issiaka Kamate dell’Inter, anche se la sua viene considerata una pista più prospettica e non ancora vicina alla definizione.





Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, parallelamente prosegue la trattativa per Andrea Bozzolan. Il terzino sinistro della Reggiana è ormai a un passo dal trasferimento in rosanero e l’operazione, impostata sulla base di un prestito, potrebbe essere definita nei prossimi giorni, garantendo così a Inzaghi un’alternativa ad Augello sulla corsia mancina.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta inoltre pienamente viva la pista che porta a Emanuele Rao. L’esterno offensivo classe 2006 è stato convocato dal Napoli per il ritiro di Dimaro, ma in casa Palermo continua a filtrare ottimismo sulla possibilità di chiudere l’operazione nelle prossime settimane.

Infine, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea che il Palermo mantiene aperte diverse opzioni di mercato con un obiettivo preciso: consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa prima dell’inizio della stagione. Dopo aver sistemato il ruolo del vice Joronen e con Bozzolan ormai vicino, la priorità resta l’arrivo di un esterno offensivo mancino in grado di portare fantasia, velocità e imprevedibilità alla trequarti rosanero.