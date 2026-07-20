Giornale di Sicilia: “Affare Bozzolan in chiusura, poi caccia al big per la trequarti”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
inzaghi mirri gardini osti (8)

Il Palermo continua a lavorare per completare la rosa da consegnare a Filippo Inzaghi. Come racconta Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, dopo aver definito l’arrivo del portiere Mattia Fortin, la dirigenza rosanero ha spostato l’attenzione sugli altri reparti, con l’obiettivo di costruire un organico completo e competitivo in vista dell’inizio del campionato.

Secondo Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, una delle priorità assolute riguarda l’acquisto di un esterno offensivo mancino. Il direttore sportivo Carlo Osti è alla ricerca di un giocatore capace di partire largo, puntare l’uomo con continuità, creare superiorità numerica e aggiungere imprevedibilità alla manovra offensiva. Al momento il club mantiene il massimo riserbo sull’identità del profilo individuato, valutando contemporaneamente più soluzioni senza restringere il campo a un solo nome. Tra i calciatori monitorati resta Issiaka Kamate dell’Inter, anche se la sua viene considerata una pista più prospettica e non ancora vicina alla definizione.


Come evidenzia ancora Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, parallelamente prosegue la trattativa per Andrea Bozzolan. Il terzino sinistro della Reggiana è ormai a un passo dal trasferimento in rosanero e l’operazione, impostata sulla base di un prestito, potrebbe essere definita nei prossimi giorni, garantendo così a Inzaghi un’alternativa ad Augello sulla corsia mancina.

Per Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia, resta inoltre pienamente viva la pista che porta a Emanuele Rao. L’esterno offensivo classe 2006 è stato convocato dal Napoli per il ritiro di Dimaro, ma in casa Palermo continua a filtrare ottimismo sulla possibilità di chiudere l’operazione nelle prossime settimane.

Infine, Massimiliano Radicini sul Giornale di Sicilia sottolinea che il Palermo mantiene aperte diverse opzioni di mercato con un obiettivo preciso: consegnare a Filippo Inzaghi una rosa il più possibile completa prima dell’inizio della stagione. Dopo aver sistemato il ruolo del vice Joronen e con Bozzolan ormai vicino, la priorità resta l’arrivo di un esterno offensivo mancino in grado di portare fantasia, velocità e imprevedibilità alla trequarti rosanero.

Altre notizie

hernani

Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 prende forma ma il mercato resta decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (76) inzaghi

Giornale di Sicilia: “È presto per dare giudizi, ma Inzaghi va aiutato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
salah-ansa-ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: “Udinese, Zaniolo verso il rinnovo. Cagliari e Sassuolo si sfidano per Maldini e Bowie”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
d938299f91

Corriere dello Sport: “Bianco verso il Modena, derby per Cheddira. Avellino attende Fila, il Pisa convince all’esordio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Corriere dello Sport: “Palermo, Fortin al lavoro. Osti accelera per gli esterni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
WhatsApp Image 2026-07-19 at 11.55.07

Ritiro Palermo: il report della seduta mattutina. Domani parla Pierozzi

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Screenshot 2026-07-19 130450

Vicenza, Bari in pressing per Della Morte: c’è anche il Catania

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
lovato

Padova, vicino il colpo Lovato: accordo in chiusura

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
ranocchia

Palermo, Ranocchia: «Con la difesa a quattro cambia la proposta offensiva. Hernani ed Estevez…»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
65b39b9e-1d7a-416c-8ca4-9c2d9d6cc3eb

Palermo, Ranocchia: «Abbiamo basi solide, vogliamo migliorare per arrivare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Palermo Entella 3-0 (123) marconi chiappella

Ex rosa, Marconi si racconta: «Chiavari punto di svolta della mia carriera. Palermo realtà tanto bella quanto esigente»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
Immagine

Ritiro Palermo, Inzaghi e Osti a colloquio durante la seduta mattutina

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026

Ultimissime

inzaghi mirri gardini osti (8)

Giornale di Sicilia: “Affare Bozzolan in chiusura, poi caccia al big per la trequarti”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
hernani

Giornale di Sicilia: “Palermo, il 4-2-3-1 prende forma ma il mercato resta decisivo”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
allenamento palermo playoff semifinale (76) inzaghi

Giornale di Sicilia: “È presto per dare giudizi, ma Inzaghi va aiutato”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
salah-ansa-ilovepalermocalcio.com

Corriere dello Sport: “Udinese, Zaniolo verso il rinnovo. Cagliari e Sassuolo si sfidano per Maldini e Bowie”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
d938299f91

Corriere dello Sport: “Bianco verso il Modena, derby per Cheddira. Avellino attende Fila, il Pisa convince all’esordio”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026