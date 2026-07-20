Palermo, Pierozzi: «Il mio ruolo naturale è il terzino. Con Inzaghi c’è un rapporto sano»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
PIEROZZI

Al termine dell’allenamento mattutino nel ritiro di Santa Cristina in Val Gardena, il difensore del Palermo Niccolò Pierozzi è intervenuto in conferenza stampa, facendo il punto sulla sua crescita personale, sugli obiettivi per la nuova stagione e sul rapporto con il tecnico Filippo Inzaghi.

Pierozzi ha ribadito quale sia la posizione in cui si esprime al meglio: «Penso che il mio ruolo sia il terzino, è il mio ruolo naturale. Posso spingere e dare il mio contributo anche in fase offensiva».


Il numero rosanero ha poi tracciato un bilancio della scorsa stagione, guardando con fiducia ai prossimi mesi: «L’anno scorso ho fatto molte presenze e sono contento anche dei gol e degli assist. Il mio obiettivo è fare ancora un po’ meglio e completare sempre di più il mio gioco nel corso di questa stagione».

Infine, Pierozzi ha parlato del legame con Filippo Inzaghi, tecnico che lo ha già allenato in passato: «Il mister mi ha visto crescere, è stato lui a lanciarmi. Con lui c’è un rapporto sano e ormai ci conosciamo bene. Spero di fare ancora tanti anni insieme. Qui c’è tanta gente competente che mi invoglia a crescere e so che il percorso sarà lungo».

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