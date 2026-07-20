Corriere dello Sport: “Palermo, Fortin al lavoro. Osti accelera per gli esterni”

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 20, 2026
palermo manchester city (127) osti Mirri

Il Palermo continua a prendere forma tra nuovi arrivi e strategie di mercato. Come racconta Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, Mattia Fortin ha vissuto il suo primo giorno da calciatore rosanero, sostenendo il primo allenamento nel ritiro di Santa Cristina Val Gardena dopo l’ufficializzazione del trasferimento dal Lens.

Secondo Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, il portiere classe 2003 arriva in prestito con diritto di riscatto e ricoprirà il ruolo di vice Joronen. Contestualmente, Sebastiano Desplanches ha rinnovato il proprio contratto con il Palermo prima di trasferirsi in prestito al Frosinone. L’operazione permette al direttore sportivo Carlo Osti di mantenere invariato il numero degli Under in rosa, aspetto importante considerando che gli Over 23 attualmente sono già diciassette e il limite regolamentare è fissato a diciotto.


Come evidenzia ancora Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, una volta sistemata la porta, la priorità del mercato rosanero torna a essere rappresentata dagli esterni offensivi. La sconfitta contro l’Ingolstadt ha confermato che, al momento, Johnsen è l’unico esterno offensivo di ruolo a disposizione di Filippo Inzaghi e che servono almeno altri due interpreti per rendere efficace il 4-2-3-1 scelto dal tecnico. Per la corsia sinistra resta in pole Emanuele Rao del Napoli, il cui trasferimento in Sicilia appare sempre più vicino nonostante la presenza del giocatore nel ritiro di Dimaro. Sulla fascia destra continua invece il pressing per Issiaka Kamate dell’Inter Under 23, mentre si complica la pista che porta a Mattia Compagnon del Venezia, seguito anche dal Pisa.

Per Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport, resta aperto anche il discorso relativo al terzino sinistro. Il primo nome sulla lista continua a essere Andrea Bozzolan della Reggiana, con il Milan che conserva il diritto di riacquisto e una percentuale sulla futura rivendita del giocatore.

Infine, Antonio La Rosa sul Corriere dello Sport riferisce le dichiarazioni di Filippo Ranocchia, che dal ritiro ha ribadito l’obiettivo del gruppo. Il centrocampista ha spiegato che la squadra riparte dalle solide basi costruite nella passata stagione e che tutti sono consapevoli dell’unico traguardo da raggiungere: la promozione in Serie A. Ranocchia ha inoltre espresso l’auspicio di confermare, se non migliorare, i sei gol realizzati nello scorso campionato. Intanto lo staff medico seguirà con attenzione le condizioni di Claudio Gomes, uscito dall’amichevole con l’Ingolstadt a causa di una contusione alla caviglia.

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