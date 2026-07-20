Corriere dello Sport: “Bianco verso il Modena, derby per Cheddira. Avellino attende Fila, il Pisa convince all’esordio”

Il mercato di Serie B continua a entrare nel vivo con diverse operazioni in fase avanzata. Secondo il Corriere dello Sport, il Modena è a un passo dall’ingaggio di Alessandro Bianco, centrocampista di proprietà della Fiorentina reduce dall’esperienza al Paok Salonicco. L’ex Reggiana e Monza dovrebbe essere acquistato a titolo definitivo con un contratto fino al 2030, mentre il club viola manterrà una percentuale sulla futura rivendita.

Come evidenzia il Corriere dello Sport, resta aperto il derby veneto per Walid Cheddira, rientrato al Napoli dopo la stagione trascorsa tra Sassuolo e Lecce. A contendersi l’attaccante marocchino sono Verona e Padova, con i biancoscudati vicinissimi anche all’ingaggio del difensore Matteo Lovato, appena svincolatosi dalla Salernitana e pronto ad aggregarsi al ritiro di Pejo.





La Sampdoria, riferisce ancora il Corriere dello Sport, segue l’attaccante Antonio Di Nardo, già compagno di Roberto Insigne nell’ultima stagione al Pescara. Sul fronte uscite, il Vicenza è pronto a cedere il difensore Francesco Benassai, mentre l’Avellino valuta il futuro dell’attaccante Cosimo Patierno, seguito da Casarano e Barletta.

Tra le altre trattative, Ascoli e Salernitana si contendono il terzino sinistro Andrea Cagnano. La Scafatese si è inserita nella corsa al centrocampista Marco Toscano, inizialmente vicino alla Casertana, che resta però in pole per l’attaccante Davide Castelli, di proprietà della Virtus Entella e reduce dall’esperienza al Cittadella.

In casa Juve Stabia, il Corriere dello Sport racconta che il club cerca rinforzi offensivi guardando in casa Atalanta. I nomi seguiti sono quelli di Dominic Vavassori e Vanja Vlahovic, mentre sulle corsie esterne piace Giuseppe Sibilli del Bari. Contestualmente è stato risolto consensualmente il contratto del centrocampista Elian Demirovic.

Il Catanzaro prosegue invece il proprio processo di rinnovamento. Secondo il Corriere dello Sport, Simone Pontisso è vicino alla Cremonese, mentre Marco Pompetti è seguito dal Padova, che valuta un contratto triennale. Si avvicina il rinnovo del regista Jacopo Petriccione, mentre resta in discussione il futuro del portiere Mirko Pigliacelli. Confermati anche i contatti per Riccardo Braschi, attaccante della Fiorentina Primavera, e quelli con la Juventus per i prestiti di Augusto Owusu e Lorenzo Anghelè.

L’Avellino è pronto ad accogliere Daniel Fila, atteso per le visite mediche dopo l’accordo con il Venezia per il prestito con premio di valorizzazione. Il Corriere dello Sport aggiunge che è vicino anche l’arrivo del terzino Emanuele Lulli dalla Roma, mentre è previsto un incontro con gli agenti del trequartista Mattia Della Rocca, svincolato dal club giallorosso. Sul fronte abbonamenti sono state sottoscritte finora 7.050 tessere, a pochi giorni dalla chiusura della campagna.

Sul campo, infine, il Pisa ha iniziato positivamente la preparazione estiva superando il Pavia per 6-1 nella prima amichevole stagionale disputata a Morgex. Il Corriere dello Sport sottolinea come Paolo Bianco abbia alternato il 3-5-2 nel primo tempo al 4-3-3 nella ripresa, schierando anche i nuovi acquisti Leone e Marras. Dopo l’iniziale vantaggio del Pavia con Carbonara, i nerazzurri hanno ribaltato la gara grazie ai gol di Durmush, Leris, Conti, Leone, Tramoni e Piccini. L’unica nota stonata è rappresentata dall’infortunio di Lusuardi, che sarà valutato nei prossimi giorni.