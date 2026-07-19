Ritiro Palermo, seduta mattutina in palestra: primo allenamento in rosanero per Fortin

Prosegue il ritiro del Palermo a Santa Cristina in Val Gardena. La seduta mattutina odierna si è svolta secondo il programma stabilito, con la prima squadra impegnata interamente in palestra per un lavoro atletico e di preparazione fisica.

Sul terreno di gioco del Centro Sportivo Mulin da Coi hanno invece lavorato i giovani della Primavera aggregati al gruppo di Filippo Inzaghi, che hanno avuto un’altra occasione per mettersi in mostra agli occhi dello staff tecnico.





Particolare attenzione anche ai portieri. Agli ordini del preparatore hanno svolto una seduta specifica il nuovo arrivato Mattia Fortin, ufficializzato nella giornata di ieri, insieme ai giovani Nespola e Balaguss, quest’ultimo unico Primavera impegnato nel lavoro dedicato agli estremi difensori.

Per quanto riguarda gli altri giovani aggregati alla prima squadra, sul campo hanno lavorato Giulio Anghileri, Pietro Avena, Francesco Balsamo, Pietro Salvatore Bertolino, Riccardo Sciortino e Salvatore Squillacioti, protagonisti di una seduta tecnica mentre il resto della squadra proseguiva il lavoro all’interno della palestra.

Si è così conclusa la sessione mattutina della nona giornata di ritiro dei rosanero, con il programma che ha visto il gruppo di Inzaghi concentrarsi sul lavoro fisico, mentre i giovani della Primavera hanno avuto ulteriore spazio per accumulare esperienza e minuti di allenamento accanto alla prima squadra.

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