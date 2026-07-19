Palermo, Ranocchia: «Abbiamo basi solide, vogliamo migliorare per arrivare in Serie A»

Redazione Ilovepalermocalcio Luglio 19, 2026
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Al termine della seduta mattutina del Palermo, Filippo Ranocchia è intervenuto in conferenza stampa dal ritiro di Santa Cristina in Val Gardena. Il centrocampista rosanero ha parlato del suo ruolo in campo, degli obiettivi personali, della crescita della squadra e delle sensazioni in vista della nuova stagione.

Sul ruolo ricoperto in campo, Ranocchia ha confermato di trovarsi a suo agio: «Come ha detto il mister, è il mio ruolo naturale. Mi sono sempre trovato a mio agio in questa posizione».


Il centrocampista ha poi parlato del feeling con il gol e degli obiettivi personali: «Sicuramente i gol sono un punto di partenza e mi danno uno stimolo per lavorare. Punto a fare gol, ho sempre avuto questo obiettivo: segnare e dare il mio contributo alla squadra. Spero di eguagliare il record dell’anno scorso».

Ranocchia ha poi analizzato il momento del gruppo e il lavoro svolto durante il ritiro: «Abbiamo delle basi solide dallo scorso anno. Credo che si sia creato un gruppo solido, ci sono stati degli innesti e la base è molto buona. Stiamo cercando di migliorare quegli aspetti che non ci hanno permesso di andare in Serie A».

Il centrocampista rosanero ha ripercorso anche il suo percorso di crescita: «Il mio percorso è iniziato alla grande. Ho avuto un anno di flessione, ma lo scorso anno mi sono ripreso. Sono cresciuto molto e sono arrivato a una buona maturità. Sarò sempre grato a questa città».

Infine, Ranocchia ha rassicurato sulle sue condizioni fisiche dopo il problema accusato nell’ultima amichevole: «Sto bene, ho avuto solamente un piccolo problema nella scorsa amichevole, ma è stata solo una precauzione».

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