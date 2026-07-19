Repubblica: “Prima sconfitta per il Palermo”

Il Palermo cade di misura contro l’Ingolstadt nella seconda amichevole del ritiro di Santa Cristina Val Gardena. Come racconta Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, i rosanero vengono sconfitti 1-0 dalla formazione della Terza Lega tedesca, al termine di una gara che offre comunque indicazioni utili a Filippo Inzaghi dopo una giornata iniziata con l’intensa seduta mattutina al Mulin da Coi.

Secondo Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, il livello della sfida era decisamente superiore rispetto al precedente test con il Gherdëina. L’Ingolstadt, avanti di circa due settimane nella preparazione atletica, ha fatto valere maggiore ritmo e brillantezza. Il Palermo ha risposto con ordine nel primo tempo, mostrando una buona organizzazione tattica e solidità nonostante i pesanti carichi di lavoro, mentre nella ripresa l’ingresso di numerosi giovani della Primavera ha inevitabilmente ridotto qualità ed esperienza.





Come evidenzia ancora Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Inzaghi ha confermato il nuovo 4-2-3-1 schierando Joronen tra i pali, con Pierozzi, Magnani, Ceccaroni e Augello in difesa, Segre e Ranocchia in mediana e il trio formato da Vasic, Palumbo e Johnsen alle spalle di Pohjanpalo. Nei primi quarantacinque minuti i rosanero hanno creato le occasioni migliori con Magnani, Pierozzi e Ranocchia, che ha colpito una traversa su calcio di punizione. Nella ripresa, però, è arrivata la rete decisiva di Drakulic, favorita dalla maggiore freschezza atletica dei tedeschi.

Per Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, la seconda parte di gara è stata caratterizzata anche dalla consueta girandola di cambi. Sono entrati Cassandro, Bani, Peda, Avena, Estevez, Gomes, Le Douaron, Hernani, Gyasi e il giovane Anghileri, seguiti poi dagli ingressi di Balsamo, Sciortino e Squillacioti. Da segnalare anche l’uscita anticipata di Gomes dopo un contrasto che lo ha costretto a lasciare il campo malconcio.

Nel dopogara, come riferisce Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo, Pietro Ceccaroni ha invitato a non soffermarsi sul risultato, spiegando che in questa fase è fondamentale accumulare minuti nelle gambe e assimilare il nuovo sistema di gioco. Il difensore ha sottolineato l’importanza di trovare continuità e di crescere sotto il profilo caratteriale.

Sul fronte mercato, infine, Alessandro Geraci su la Repubblica Palermo sottolinea che il direttore sportivo Carlo Osti continua a lavorare sia in entrata sia in uscita. Sebastiano Desplanches lascia il Palermo per trasferirsi in prestito al Frosinone, mentre è stato ufficializzato l’arrivo del portiere Mattia Fortin dal Lens. Inoltre, dal ritiro del Napoli a Dimaro sarebbe arrivato il via libera di Massimiliano Allegri alla cessione di Emanuele Rao, obiettivo dei rosanero per rinforzare il reparto offensivo.