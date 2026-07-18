Palermo, Ceccaroni: «Ripartiamo dalla crescita dello scorso anno. I nuovi alzeranno il livello della squadra»

Tra i temi affrontati da Pietro Ceccaroni al termine dell’amichevole contro l’Ingolstadt c’è stato anche il bilancio della passata stagione e l’impatto dei nuovi acquisti arrivati in rosanero.

Il difensore ha invitato a non dimenticare il percorso di crescita compiuto dalla squadra nel corso dell’ultimo campionato, nonostante la delusione per il mancato raggiungimento dell’obiettivo finale.





«Siamo cresciuti l’anno scorso. Quando non si raggiunge l’obiettivo si tende a dimenticare la stagione, ma i playoff sono un campionato a parte. Dobbiamo ripartire dal campionato scorso.»

Ceccaroni ha poi speso parole di apprezzamento per i nuovi arrivati, soffermandosi in particolare su Tommaso Cassandro.

«I nuovi arrivati li abbiamo accolti molto bene. Cassandro ha fatto una stagione molto importante a Catanzaro l’anno scorso: è un ragazzo d’oro che dà sempre l’anima. Gli altri due alzeranno il livello della squadra.»

Infine, il centrale rosanero ha parlato anche del ritorno di Giangiacomo Magnani, convinto che il difensore possa rappresentare un valore aggiunto per il Palermo.

«Ho ritrovato Magnani molto bene. Quando ci sono situazioni extracampo si fa fatica a giudicare. Nel nostro mestiere la testa fa tutto e lui, sia fisicamente sia tatticamente, saprà darci una mano.»