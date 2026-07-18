Palermo sconfitto dall’Ingolstadt nella seconda amichevole del ritiro: decide Drakulic

Arriva una sconfitta per il Palermo nella seconda amichevole del ritiro estivo in Val Gardena. I rosanero vengono battuti 0-1 dall’Ingolstadt, formazione tedesca di terza divisione, al termine di una gara equilibrata decisa nella ripresa.

La squadra di Filippo Inzaghi parte con buon atteggiamento e nel primo tempo crea diverse occasioni. La prima arriva al 10’, con Magnani che sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ranocchia colpisce di testa senza trovare lo specchio della porta. Il Palermo cresce con il passare dei minuti e al 30’ sfiora il vantaggio con Ceccaroni e Johnsen, entrambi fermati dalla difesa avversaria. Nel finale di frazione ancora pericolosi i rosanero con il cross di Augello e il colpo di testa di Pierozzi.





Nella ripresa Inzaghi cambia completamente undici e inserisce forze fresche. La partita resta bloccata, con le due squadre impegnate soprattutto nella fase di studio e con poche occasioni da rete. Al 21’ arriva il gol dell’Ingolstadt: Drakulic approfitta di una deviazione di Cassandro e supera Joronen portando avanti i tedeschi.

Poco dopo arriva anche un problema fisico per Claudio Gomes, costretto a lasciare il campo dopo una botta alla caviglia rimediata in un contrasto. Il centrocampista viene sostituito da Balsamo.

Nel finale il Palermo prova a reagire: Hernani serve Gyasi in profondità, ma la conclusione dell’attaccante viene respinta in angolo. Non basta per evitare la sconfitta: al triplice fischio è 0-1 per l’Ingolstadt.

Per i rosanero arriva dunque il primo ko del precampionato, in una gara comunque utile per continuare il lavoro e mettere minuti nelle gambe durante il ritiro.