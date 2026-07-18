Palermo-Ingolstadt, primo tempo senza reti

Si chiude sullo 0-0 il primo tempo della seconda amichevole estiva del Palermo in Val Gardena contro l’Ingolstadt. Dopo un avvio equilibrato, i rosanero hanno progressivamente alzato il ritmo, prendendo il controllo del gioco e creando diverse occasioni.
La prima chance arriva al 10’: sugli sviluppi di un calcio d’angolo battuto da Ranocchia, Magnani svetta di testa ma la conclusione termina alta sopra la traversa. Al 15’ proprio il difensore viene ammonito per un fallo su Lokotsch.
Il Palermo continua a spingere e al 20’ sfiora il vantaggio con Vasic, che prova a servire Pohjanpalo in area: l’attaccante finlandese non arriva sul pallone per un soffio. Poco dopo Ranocchia ci prova su punizione, ma la barriera respinge.
Al 30’ arriva il momento di maggiore pressione dei rosanero, con le occasioni per Ceccaroni e Johnsen, entrambe però neutralizzate dalla difesa tedesca. Nel finale ancora Palermo in avanti: cross di Augello e colpo di testa di Pierozzi, con il pallone che termina fuori.
Dopo 46 minuti di gioco, squadre negli spogliatoi sul risultato di 0-0. Un primo tempo positivo per il Palermo, che ha mostrato maggiore intensità rispetto al precedente test del ritiro.